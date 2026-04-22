Este jueves, Javier Milei y el empresario Peter Thiel se reunirán en la Casa Rosada: el encuentro pone el foco en una de las figuras más influyentes del capitalismo global. Se trata de un multimillonario de Silicon Valley que combina negocios tecnológicos, pensamiento político y una fuerte presencia en el mundo de la inversión.
Javier Milei recibirá a Peter Thiel en Casa Rosada: quién es el poderoso magnate y por qué se encuentra en Argentina
El fundador de Palantir y PayPal, inversor clave de Facebook y referente libertario de Silicon Valley, Thiel es una de las figuras más influyentes —y polémicas— del mundo tecnológico y político, se encuentra en el país y se reunirá con el presidente.
De PayPal a Facebook y Palantir: el origen de su poder
Thiel es conocido por ser cofundador de PayPal, una de las primeras grandes plataformas de pagos digitales, junto a figuras como Elon Musk. Luego se convirtió en el primer gran inversor externo de Facebook, lo que consolidó su fortuna y su influencia en la industria tecnológica.
Además, participó en inversiones clave en empresas como Uber, Airbnb, Spotify y SpaceX, lo que lo posicionó como uno de los principales capitalistas de riesgo del mundo.
Otro de sus proyectos más importantes es Palantir, una compañía de análisis de datos que trabaja con gobiernos y organismos de seguridad, incluyendo agencias como la CIA y fuerzas militares.
Este perfil lo ubica en un lugar clave entre la tecnología, la inteligencia y la política global, ya que sus herramientas son utilizadas para el procesamiento de grandes volúmenes de información estratégica.
Inversiones en Argentina y reunión con Milei
La presencia de Thiel en Argentina no es casual. Según trascendió, analiza oportunidades de inversión en tecnología y observa de cerca el rumbo económico del país bajo el gobierno de Milei.
Además, su cercanía ideológica con el presidente argentino y su interés en economías con potencial de crecimiento lo convierten en un actor relevante en el vínculo entre Argentina y el ecosistema global de innovación.
El horario del cónclave será a las 14.
El encuentro con Thiel será la primera actividad del jefe de Estado luego de su viaje por Israel, país que lo invitó a la celebración por el Día de la Independencia. Y tras haber anunciado vía redes sociales que el oficialismo intentará aprobar en el Congreso un ambicioso proyecto de reforma electoral que incluye la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Un magnate influyente y controvertido
Con una fortuna cercana a los USD 30.000 millones, Thiel es considerado una de las figuras más poderosas —y debatidas— de Silicon Valley.
Thiel no solo es empresario: también tiene un fuerte posicionamiento político. Es conocido por sus ideas libertarias y por haber apoyado a figuras como Donald Trump en Estados Unidos, algo inusual en el ecosistema tecnológico.
Además, respaldó financieramente demandas que llevaron al cierre del medio Gawker, lo que abrió un debate sobre libertad de prensa. A esto se suman sus opiniones sobre democracia, monopolios y el rol de las grandes tecnológicas, que muchos consideran provocadoras o disruptivas.