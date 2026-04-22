Este jueves

Javier Milei recibirá a Peter Thiel en Casa Rosada: quién es el poderoso magnate y por qué se encuentra en Argentina

El fundador de Palantir y PayPal, inversor clave de Facebook y referente libertario de Silicon Valley, Thiel es una de las figuras más influyentes —y polémicas— del mundo tecnológico y político, se encuentra en el país y se reunirá con el presidente.