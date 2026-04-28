Apuntó contra la izquierda

Milei expresó su repudio tras “el intento de asesinato” a Trump

Con motivo de la 9ª edición de la tradicional Cena Anual de la Fundación Libertad, uno de los principales oradores fue el presidente Javier Milei, quien agradeció la invitación y expresó su repudio por el atentado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.