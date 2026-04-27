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Acusan a Cole Tomas Allen por intento de asesinato contra Donald Trump

Fue luego del hecho ocurrido la noche del sábado en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, señala fotografías que muestran las armas que portaba Cole Tomas Allen. Crédito: REUTERS/Kylie CooperLa fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, señala fotografías que muestran las armas que portaba Cole Tomas Allen. Crédito: REUTERS/Kylie Cooper
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Cole Tomas Allen, sospechoso del tiroteo ocurrido la noche del sábado en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, fue formalmente acusado este lunes de intento de asesinato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Allen, de 31 años, se presentó ante el juez federal de instrucción, Matthew Sharbaugh, vestido con un uniforme carcelario azul brillante. Permaneció mayormente inmóvil durante el procedimiento, escuchando al magistrado y respondiendo a sus preguntas en voz alta y con claridad.

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Los cargos que pesan sobre Allen son: utilizar un arma de fuego durante un delito violento; transporte de armas de fuego en el comercio interestatal con la intención de cometer un delito grave; e intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos.

Por la tentativa de asesinato al presidente de EE. UU. podría enfrentarse a una pena de hasta cadena perpetua en caso de ser declarado culpable. Por transportar un arma de fuego y municiones afrontaría hasta 10 años de prisión y, por disparar un arma de fuego durante un delito violento, recibiría una pena adicional con un mínimo obligatorio de 10 años.

U.S. Attorney for the District of Columbia Jeanine Pirro points at a picture of a shotgun carried by Cole Tomas Allen, the suspect in the shooting incident in Washington at the annual White House Correspondents' Association dinner, as she and acting Attorney General Todd Blanche, U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI) Director Kash Patel, Assistant Director in Charge (ADIC) of the FBI Washington Field Office Darren Cox take part in a press conference about the shooting incident, at the U.S. Department of Justice, in Washington, D.C., U.S., April 27, 2026. REUTERS/Kylie Cooper TPX IMAGES OF THE DAYLa fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, señala fotografías que muestran las armas que portaba Cole Tomas Allen. Crédito: REUTERS/Kylie Cooper

Allen dijo al juez Sharbaugh que tiene una maestría en ciencias de la computación, que no ha consumido recientemente drogas ni alcohol, y que quería que el tribunal le designara abogados defensores para que lo representaran en el caso, informaron CNN y CBS News.

“El Sr. Allen viajó a través de las fronteras estatales… armado con un arma de fuego, llegó a Washington”, declaró la fiscal Jocelyn Ballantine al juez al argumentar que debía permanecer detenido mientras el caso avanza. Añadió que, una vez en la ciudad, Allen “intentó asesinar al presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump”.

“Solicitamos al tribunal la detención preventiva del Sr. Allen”, sostuvo la fiscal.

Allen permanecerá bajo custodia federal al menos hasta el jueves, cuando volverá a comparecer ante el tribunal. La audiencia de detención tendrá lugar a las 11:00 (hora local) ante otro juez de paz en Washington D.C. En la audiencia del lunes no se declaró culpable ni inocente.

Pictures of the weapons carried by Cole Tomas Allen, the suspect in the shooting incident in Washington at the annual White House Correspondents' Association dinner, are displayed during a press conference at the U.S. Department of Justice about the shooting incident, in Washington, D.C., U.S., April 27, 2026. REUTERS/Kylie CooperLa fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, señala fotografías que muestran las armas que portaba Cole Tomas Allen. Crédito: REUTERS/Kylie Cooper

También se programó una audiencia preliminar para el 11 de mayo.

Según el expediente, Allen viajó en tren de Los Ángeles a Chicago y luego a Washington entre el 21 y el 24 de abril. Se registró en el hotel Hilton el mismo día de su llegada a la capital.

De acuerdo con registros citados en los documentos de acusación, Allen compró una escopeta de corredera calibre 12 alrededor del 17 de agosto de 2025 a un vendedor de armas en California, y una pistola calibre .38 a otro vendedor en esa misma entidad alrededor del 6 de octubre de 2023, indicó CBS News.

Fiscal federal Jeanet Pirro afirma que aún se esperan cargos adicionales

Jeanine Pirro, la fiscal federal principal de Washington, dijo que se presentarán cargos adicionales contra Allen a medida que continúe la investigación.

“Que no quepa duda, esto fue un intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos, y el acusado dejó clara su intención”, dijo Pirro. “Y esa intención era derrocar al mayor número posible de altos funcionarios del gabinete”.

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Según declaró, el “camino de Allen hacia la rendición de cuentas en el sistema de justicia penal comienza hoy”.

Pirro también detalló las armas que supuestamente portaba el sospechoso en el momento del ataque, y afirmó que “cualquier insinuación de que no estaba allí para hacer daño es absurda”.

Trump y altos funcionarios de su administración fueron evacuados abruptamente el sábado por la noche durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales en la Casa Blanca, tras escucharse detonaciones en el lobby del hotel donde se desarrollaba el evento, lo que llevó al Servicio Secreto a activar el protocolo de seguridad.

Según reportes oficiales y de testigos, los asistentes —periodistas, funcionarios y legisladores— se cubrieron y se tiraron al suelo al oír los ruidos, mientras agentes del Servicio Secreto retiraban rápidamente del salón al presidente; a la primera dama, Melania Trump; al vicepresidente, JD Vance, y a otros miembros del Gobierno.

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