Señal positiva para el comercio

Argentina salió de la “lista negra” de Estados Unidos por propiedad intelectual: qué cambia tras el acuerdo bilateral

La decisión se conoció luego de la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) entre ambas naciones, rubricado durante la gestión de Javier Milei y su par estadounidense Donald Trump.