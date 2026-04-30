Por primera vez en más de diez años, Estados Unidos retiró a Argentina de su categoría más crítica en materia de propiedad intelectual. El país dejó la llamada Priority Watch List (lista de vigilancia prioritaria) y pasó a una instancia inferior (Watch List), en un movimiento que reconoce avances recientes pero mantiene alertas sobre piratería y falsificación.
Argentina salió de la “lista negra” de Estados Unidos por propiedad intelectual: qué cambia tras el acuerdo bilateral
La decisión se conoció luego de la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) entre ambas naciones, rubricado durante la gestión de Javier Milei y su par estadounidense Donald Trump.
La decisión se conoció luego de la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) entre ambas naciones, rubricado durante la gestión de Javier Milei y su par estadounidense Donald Trump. El entendimiento incluye compromisos para elevar los estándares de protección de derechos de autor, marcas y patentes.
Qué valoró Estados Unidos
El informe de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos destaca que Argentina avanzó en cambios regulatorios y en la aplicación de la ley para combatir el uso indebido de propiedad intelectual.
Entre las principales medidas señaladas aparecen:
- Revisión de criterios de patentabilidad, especialmente en el sector farmacéutico.
- Elaboración de informes técnicos sobre protección de datos y demoras en patentes.
- Refuerzo de sanciones penales, con multas más altas y penas de prisión para delitos vinculados a redes organizadas.
- Mayor capacidad de intervención de organismos fronterizos y coordinación institucional.
Además, el país asumió el compromiso de intensificar operativos contra la venta ilegal en mercados físicos y digitales, publicar estadísticas periódicas y promover la cooperación con proveedores de internet para retirar contenidos infractores.
Cambios clave en patentes farmacéuticas
Uno de los puntos centrales fue la modificación del régimen de patentes para medicamentos. En marzo de 2026, el Gobierno eliminó restricciones vigentes desde 2012 que limitaban el otorgamiento de patentes en el sector.
Desde ahora, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial tiene la potestad de evaluar cada solicitud de forma individual, bajo criterios internacionales como novedad, altura inventiva y aplicación industrial.
El cambio fue impulsado por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y el propio INPI, y busca mejorar la previsibilidad jurídica, fomentar inversiones y facilitar el desarrollo de nuevas terapias.
Impacto en el comercio agroalimentario
El acuerdo también incorpora cláusulas vinculadas a productos agroalimentarios. Argentina logró preservar el acceso al mercado estadounidense para exportaciones que utilizan denominaciones comunes en quesos y carnes.
A su vez, se establecieron pautas de transparencia en el uso de indicaciones geográficas, con el objetivo de evitar restricciones comerciales derivadas de denominaciones protegidas.
Las deudas pendientes
Pese al reconocimiento, el informe estadounidense advierte que persisten problemas estructurales. Entre ellos:
- Venta de productos falsificados en ferias como La Salada y el barrio porteño de Once.
- Crecimiento de la piratería digital y dificultades para su control.
- Procesos judiciales lentos y con trabas administrativas.
También se mencionan limitaciones en la protección de datos de prueba en sectores clave y demoras en la aprobación de patentes, que aún promedian entre seis y siete años.
Monitoreo y próximos pasos
Estados Unidos confirmó que seguirá de cerca la implementación de los compromisos asumidos por Argentina y mantendrá el diálogo bilateral en materia de innovación y creatividad.
El paso fuera de la “lista negra” representa una señal positiva para el comercio y la inversión internacional, aunque el desafío ahora será sostener y profundizar las reformas para consolidar el cambio de estatus.