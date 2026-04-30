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Caputo se reunió con empresarios de Estados Unidos: balance y nombres propios

En un encuentro clave, representantes de la Cámara de Comercio estadounidense elogiaron los "esfuerzos argentinos por mejorar el clima de inversión".

Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación. Crédito: REUTERS/Agustin MarcarianLuis Caputo, ministro de Economía de la Nación. Crédito: REUTERS/Agustin Marcarian
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El ministro de Economía del Gobierno de Javier Milei, Luis "Toto" Caputo, se reunió este miércoles con representantes de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, quienes "destacaron la situación económica y agradecieron los avances logrados en tan poco tiempo para atraer inversiones", indicó el funcionario.

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Caputo se expresó sobre el encuentro en su cuenta oficial de la red social X, y lo calificó de "excelente". El ministro estuvo acompañado por su vice José Luis Daza y Daniel González, quienes recibieron en la Ciudad de Buenos Aires a la delegación de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.

Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación. Crédito: REUTERS/Cristina SilleLuis Caputo, ministro de Economía de la Nación. Crédito: REUTERS/Cristina Sille

Como es habitual, el funcionario nacional dejó un mensaje en su cuenta de X, en este caso sobre el encuentro que mantuvo con referentes de la mencionada institución y sobre el que dijo fue una "excelente reunión en el Ministerio de Economía con José Luis Daza, Daniel González y la delegación de la organización empresarial".

La comitiva

La Cámara de Comercio de Estados Unidos (US Chamber) estuvo encabezada por su vicepresidente Niel Herrington. Por su parte, los invitados "destacaron la situación económica y agradecieron los avances logrados en tan poco tiempo para atraer inversiones", sumó Caputo

Caputo este miércoles junto a los funcionarios. Crédito: @LuisCaputoARCaputo este miércoles junto a los funcionarios. Crédito: @LuisCaputoAR

El encuentro se llevó a cabo en el Ministerio de Economía y, de la misma, "participaron los representantes de Amazon, Amgen Argentina, Bristol Myers Squibb, Cargill, Caterpillar Inc., Cisco Systems, Corteva Agriscience, DHL Argentina, Dow, Elsevier (RELX), Excelerate Energy, FedEx, General Motors, John Deere, Johnson & Johnson, Kimberly-Clark, MSD Argentina y Rio Tinto", enumeró Caputo.

La US Chamber es, tal como indica la descripción de su cuenta oficial de X, la organización empresarial más grande del mundo. "Abogamos, conectamos, informamos y luchamos por el crecimiento empresarial y el éxito de Estados Unidos".

La presencia de Caputo en Diputados

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue parte del reducido staff de funcionarios que acompañaron al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la presentación de su informe en el Congreso Nacional.

Argentina's President Javier Milei, General Secretary of the Presidency Karina Milei and Minister of Economy Luis Caputo attend, on the day Argentina's Cabinet Chief Manuel Adorni presents his management report at the National Congress, in Buenos Aires, Argentina, April 29, 2026. REUTERS/Mariana NedelcuLuis Caputo este miércoles en Diputados. Crédito: REUTERS/Mariana Nedelcu

Caputo se mostró en uno de los balcones del recinto de la Cámara de Diputados de la Nación junto al presidente de la Nación, Javier Milei; la secretaria de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

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