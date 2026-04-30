El ministro de Economía del Gobierno de Javier Milei, Luis "Toto" Caputo, se reunió este miércoles con representantes de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, quienes "destacaron la situación económica y agradecieron los avances logrados en tan poco tiempo para atraer inversiones", indicó el funcionario.
Caputo se reunió con empresarios de Estados Unidos: balance y nombres propios
En un encuentro clave, representantes de la Cámara de Comercio estadounidense elogiaron los "esfuerzos argentinos por mejorar el clima de inversión".
Caputo se expresó sobre el encuentro en su cuenta oficial de la red social X, y lo calificó de "excelente". El ministro estuvo acompañado por su vice José Luis Daza y Daniel González, quienes recibieron en la Ciudad de Buenos Aires a la delegación de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.
Como es habitual, el funcionario nacional dejó un mensaje en su cuenta de X, en este caso sobre el encuentro que mantuvo con referentes de la mencionada institución y sobre el que dijo fue una "excelente reunión en el Ministerio de Economía con José Luis Daza, Daniel González y la delegación de la organización empresarial".
La comitiva
La Cámara de Comercio de Estados Unidos (US Chamber) estuvo encabezada por su vicepresidente Niel Herrington. Por su parte, los invitados "destacaron la situación económica y agradecieron los avances logrados en tan poco tiempo para atraer inversiones", sumó Caputo
El encuentro se llevó a cabo en el Ministerio de Economía y, de la misma, "participaron los representantes de Amazon, Amgen Argentina, Bristol Myers Squibb, Cargill, Caterpillar Inc., Cisco Systems, Corteva Agriscience, DHL Argentina, Dow, Elsevier (RELX), Excelerate Energy, FedEx, General Motors, John Deere, Johnson & Johnson, Kimberly-Clark, MSD Argentina y Rio Tinto", enumeró Caputo.
La US Chamber es, tal como indica la descripción de su cuenta oficial de X, la organización empresarial más grande del mundo. "Abogamos, conectamos, informamos y luchamos por el crecimiento empresarial y el éxito de Estados Unidos".
La presencia de Caputo en Diputados
El ministro de Economía, Luis Caputo, fue parte del reducido staff de funcionarios que acompañaron al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la presentación de su informe en el Congreso Nacional.
Caputo se mostró en uno de los balcones del recinto de la Cámara de Diputados de la Nación junto al presidente de la Nación, Javier Milei; la secretaria de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.