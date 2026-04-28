Semana clave

El Senado tratará el proyecto del Gobierno para cerrar un acuerdo con bonistas por US$ 171 millones

La iniciativa impulsada por Javier Milei y Luis Caputo será debatida en un plenario de comisiones del Senado. El Ejecutivo argumenta que el cierre de los acuerdos evitaría nuevos embargos y permitiría una quita superior al 30% sobre los montos reclamados.