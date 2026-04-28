La citación formal para la sesión informativa terminó de ponerle día y hora a una jornada que despierta expectativas tanto en el oficialismo como en la oposición.
Sesión oficializada: Adorni dará su informe en Diputados este miércoles desde las 10.30
La Cámara baja formalizó este lunes la sesión informativa cuando Manuel Adorni asistirá por primera vez como jefe de Gabinete a presentar su informe de gestión en medio de cuestionamientos judiciales, presión opositora y un operativo político de respaldo que incluiría la presencia de Javier Milei, Karina Milei y parte del gabinete.
Manuel Adorni dará este miércoles 29 de abril desde las 10.30 su primer informe de gestión como jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados.
La sesión llega en un complejo contexto para el funcionario que, hasta hace semanas, el Gobierno buscaba blindar con centralidad política, pero que ahora deberá sentarse frente a una oposición que ya afila preguntas sobre su patrimonio, la gestión y varios de los temas más sensibles para la Casa Rosada.
Adorni llega cuestionado en torno a su patrimonio, con causas judiciales por enriquecimiento ilícito, aunque el oficialismo intentará capitalizar que fue archivado el caso del viaje de su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial a Estados Unidos. La oposición, en tanto, se espera que haga caso omiso a esa decisión.
Día, hora y libreto
La citación se emitió este lunes y fijó la sesión informativa para el miércoles a las 10.30. En los pasillos de la Cámara se especula con que Adorni llegará alrededor de media hora antes, acompañado por el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y un grupo de ministros que se ubicarían en los palcos del primer piso del recinto.
No es habitual la presencia del mandatario en estas exposiciones; tradicionalmente, el jefe de Gabinete absorbe parte del costo político sin necesidad de comprometer la gestión del presidente. Esta vez ocurre al revés: Milei pone el cuerpo, al menos simbólicamente, para respaldar a su funcionario más cuestionado del momento. “No me lo pierdo, ahí estaré”, aseguró en sus redes sociales.
Asimismo, el oficialismo ya dejó trascender el organigrama de la sesión y resolvió que no habrá reunión de Labor Parlamentaria, el encuentro que suele reunir al presidente de la Cámara baja con los jefes de bloque para coordinar la dinámica del debate. Ese plan de trabajo prevé una jornada de unas seis horas. La primera hora sería para la exposición de Adorni. Después comenzará la ronda de preguntas, con una lógica de bloques y tiempos asignados. Arrancarán las bancadas más chicas, luego los espacios intermedios y más tarde llegará el turno de los bloques grandes, con Unión por la Patria sobre el tramo final, y La Libertad Avanza cerrarando la secuencia.
Se presume que la oposición no limitará sus preguntas al reporte. Habrá consultas sobre el rumbo político y económico del Gobierno y también planteos vinculados a la situación personal de Adorni. A eso se suman otros frentes que varios diputados no quieren dejar pasar: el caso $LIBRA, las presuntas coimas en ANDIS y la negativa de algunos ministros —como Luis Caputo, Sandra Pettovello o Mario Lugones— a asistir a las comisiones del Congreso pese a la insistencia de los legisladores.
Debut legislativo en un complejo contexto
Adorni asumió el 4 de noviembre de 2025 como jefe de Gabinete. Por calendario, podría haber concurrido al Congreso ese mismo mes, aunque el oficialismo decidió no apurar su presentación. Ahora debutará en el informe número 145 desde la creación de la figura, pero lo hará cuando la crisis que lo tiene como protagonista ya lleva más de un mes y medio de desgaste público.
Así las cosas, se especula que el miércoles habrá dos informes superpuestos: el formal, sobre la gestión del Poder Ejecutivo; y el político, sobre la situación del propio funcionario. La oposición no piensa separar ambas cosas. Así lo dejó trascender Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria: “Lo de Manuel Adorni es un meme ... Hay un componente de rutina institucional, pero lo que no se puede negar ahora es el contexto. Llegará en el peor momento de relación de un jefe de Gabinete con el Congreso”.
Los diputados, según circuló en sitios especializados, enviaron alrededor de 4.800 preguntas, que habrían sido sistematizadas en menos de la mitad. Las respuestas deberán llegar por escrito antes de la sesión, aunque en los informes anteriores fueron remitidas el mismo día, apenas horas antes del inicio. Ese detalle condiciona la preparación opositora y alimenta un clima de recelo que ya viene en aumento.
Los bloques opositores tendrán 48 horas para terminar de ordenar una estrategia común o, al menos, compatible. En varios despachos ya se repite la consigna de “ir al hueso”, aunque también circula un ruego interno para no caer en provocaciones libertarias ni regalarle al oficialismo la escena del escándalo buscado.
En ese marco, también creció un rumor en las últimas horas sobre la presunta intención del oficialismo de hacer ingresar militantes a los balcones del recinto para respaldar a Adorni. Ante esa posibilidad, se elevaron solicitudes a la Presidencia de la Cámara que no autorice esos ingreso. Lo cierto es que flota en el Parlamento una sensación de que la sesión derive en show premeditado.
Como antecedente se recuerda la última sesión de este tipo en junio del año pasado con Guillermo Francos todavía en el cargo. Al elevarse la confrontación, el ex ministro de ministros manifestó su ofensa y abandonó el recinto. Se especula que Adorni podría replicar esta estrategia si el debate se torna demasiado áspero.