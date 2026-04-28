Citación emitida

Sesión oficializada: Adorni dará su informe en Diputados este miércoles desde las 10.30

La Cámara baja formalizó este lunes la sesión informativa cuando Manuel Adorni asistirá por primera vez como jefe de Gabinete a presentar su informe de gestión en medio de cuestionamientos judiciales, presión opositora y un operativo político de respaldo que incluiría la presencia de Javier Milei, Karina Milei y parte del gabinete.