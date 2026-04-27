El santafesino Germán Martínez preside el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados de la Nación. En una visita a El Litoral, planteó la gravedad de la situación institucional, la necesidad de desarrollar una agenda anclada en los intereses de la sociedad, y de "recuperar la confianza" de la sociedad para conformar una alternativa electoral.
"La agenda del Gobierno está cada vez más desacoplada de la gente"
Remarcó la necesidad de trabajar en un menú de temas diverso al que impulsa el oficialismo nacional. Destacó el diálogo y la colaboración en la provincia. Y, previo a la reunión del miércoles, resaltó la gravedad de que Javier Milei tenga un jefe de Gabinete y vocero sin credibilidad.
- Esta semana la expectativa política sobre el Congreso está puesta en la presentación del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero en general hay bastante actividad, ¿no?
- Sí, son semanas bastante movidas. Y nosotros tratamos de ponerle además no solamente la impronta propia de las actividades que plantea el oficialismo, sino también nuestra propia agenda. Buscamos tener un papel relevante para ejercer la oposición política, pero también sostener el trabajo que venimos haciendo, que es sostener un vínculo con sectores sociales, económicos, productivos.
- ¿Por ejemplo?
- Solamente por mencionar la última semana, estuvimos en reuniones con todo el sector cooperativo de la Argentina, que estaba recibiendo un impuestazo a partir de la ley Hojarasca, y que nosotros logramos frenar. Estuvimos con ministros de Salud de las provincias de Buenos Aires, de La Rioja y de Santiago del Estero, analizando el impacto del nuevo ajuste en el área, que ahora es en todas las partidas de todos los programas.
En la comisión de Economía estuvimos con sectores industriales y pymes, y con trabajadores despedidos; en la comisión de Pymes con CAME, con delegaciones de todas las provincias, para hablar de la situación del consumo. Y también con los colectivos de personas con discapacidad, y con el Consejo Interuniversitario por la ley de financiamiento.
A eso tenemos que agregar que pusimos en marcha la Comisión de Defensa al Consumidor para tratar los proyectos vinculados al endeudamiento de las personas y de los núcleos familiares, el tema del sobreendeudamiento; distintas iniciativas en prevención y tratamiento de adicciones; un régimen más igualitario en materia de licencias parentales, que es impulsado por distintos bloques.
- Una agenda bastante diversificada
- Sí, y a esto hay que agregar la temática de la industria, y el desmantelamiento del Estado, que ahora fue con el Servicio Meteorológico, y antes con el INTI y el INTA. Es una agenda que requiere estar en comisiones, en el recinto, en la calle y recorriendo el territorio, hablando con la gente.
- Y a la vez, no se puede soslayar el impacto de cuestiones más visibilizadas desde el Ejecutivo, como por ejemplo ahora la propuesta de modificar la ley electoral y derogar las PASO.
- Sí, aunque son bombas de humo para copar la agenda, y que se sitúe en un lugar distinto al de la vida de la gente. Que es donde tenemos que estar, con la militancia política cotidiana y llevarlo al terreno parlamentario. Con los temas de Santa Fe, pero también con los que afectan a todo el país. Y que en algunos casos además impactan en nuestra provincia, como los límites a la extranjerización de tierras y la ley de Bosques. Tenemos que ganar musculatura política para poder tener una mirada cada vez más crítica y evitar estos proyectos que a mi criterio son absolutamente negativos.
Diálogo
- ¿Hay margen para una articulación de intereses, por ejemplo desde el plano regional, y no que todo se cifre en un abroquelamiento partidario y de confrontación política?
- Sí, claro, y hay mucho de eso en el Congreso. En temas de distinto nivel de relevancia. Así fue con el relamo de los intendentes por los fondos para el transporte automotor y la recuperación del Fondo Compensador. Por caso, nuestro bloque lo viene articulando con el socialismo santafeisno desde 2024, y lo incluimos en nuestra propuesta de Presupuesto para 2026, con apoyo de otros bloques.
La situación de emergencia del sector social en la Argentina se trata en comisión de Pymes, que preside Pablo Farías. Ahí hay articulación.
Cuando el ministro (Lisandro) Enrico y el gobernador (Maximiliano) Pullaro insistían con que les transfieran la competencias de las obras del Monumento a la Bandera de Rosario, el autor de la iniciativa para acompañar fui yo, y la segunda firma, de Gisela Scaglia.
Cuando hablamos del financiamiento universitario, al menos socialistas, peronistas y radicales estamos todos en la misma posición. Hay muchos temas que los que puede haber articulaciones transversales.
- Parece utópico en un clima de crispación como el actual.
- Yo no me cierro a eso, en lo más mínimo. Y fuera de las críticas que pueda haber hacia la gestión de una política pública, nunca van a escuchar de mí una chicana o una palabra ofensiva. Yo tuve posiciones distintas sobre la cuestión de la seguridad pública en Santa Fe, o a muchas cosas que expresó el gobernador, pero son temas que tienen que ver con la vida cotidiana de los santafesinos, y lo que voy a hacer es ayudar en todo lo posible.
Y la verdad es que hay mucho diálogo, incluso cuando uno tiene alguna información de trascendencia que conviene que el gobernador tenga, ponerlo sobre aviso. En todo lo que pueda trato de ayudar, desde las diferencias políticas.
La agenda oficial
- Pasando ahora a la agenda nacional, el debate instalado ahora por el gobierno nacional es sobre la eliminación de las PASO.
- Bueno, no es casual que esto aparezca cuando está el tema Adorni en boca de todos. Cuando no se sabe qué pasa con las coimas en discapacidad, que sigue teniendo su derrotero judicial. Cuando la situación de la estafa Libra está en el espejo retrovisor. Cuando tenés caída de la actividad industrial, cierre de comercios y de pymes, incremento en la desocupación, aumento en la pobreza de niños, niñas y adolescentes, y dificultades para el acceso a la alimentación, cuando se discontinúan o se elimina el financiamiento de políticas de salud. Cuando tenés un cuadro económico, social y productivo tan complejo, el gobierno dice, "Hablemos de elecciones", Yo creo que no solamente es una bomba de humo de distracción, sino que además refleja la poca propensión que tiene el gobierno de Milei a mirar los problemas de la vida cotidiana.
Creo que ese desacople entre la agenda del gobierno y la realidad de la gente está generando un hiato cada vez más profundo, al que hay que prestar la atención. En segundo lugar, desde lo específico, yo son un defensor de las PASO. El sistema de primaria abierta, simultánea y obligatoria primero se implementó en Santa Fe, y después a nivel nacional.
Yo creo que es una herramienta muy válida para un proceso de selección de candidatos, que en un momento de cierta distancia entre por donde circula la política y por donde la vida de la sociedad, deberíamos tratar de tener la mayor cantidad de puentes. Y creo que las PASO sirven para eso.
Legitiman el proceso de selección de los candidatos e involucran a la propia ciudadanía, no solamente en la elección final, sino en hacer la zaranda que previamente tiene que haber para elegir los candidatos. Yo reivindico las PASO y voy a trabajar para sostener la primaria.
- Decíamos hoy que el foco de atención política de la semana está puesto en la presentación de Adorni en Diputados, que debería ser para rendir cuentas de la gestión, pero que va a estar atravesada por las denuncias en su contra…
- Sí. La fecha del 29 de abril fue fijada por Adorni la fija antes de subirse al avión a Estados Unidos en el viaje que después desató las denuncias. La Constitución dice en el artículo 101 que alternativamente todos los meses el jefe de gabinete tiene que ir a una de las dos cámaras a dar cuenta de la marcha de gestión de gobierno.
Adorni no vino nunca a la Cámara de Diputados. A partir de que fija la fecha, se disparan una serie de procedimientos donde los diputados cargan preguntas en un sistema, esas preguntas van a la jefatura de gabinete, que las redistribuye en los ministerios. Los ministerios elaboran la respuesta, se la mandan y el Jefe de Gabinete consolida todo eso y lo manda al Congreso.
Así funciona el mecanismo en forma ordinaria. El problema es que el 9 sube a su mujer al avión para irse a Nueva York, a un avión oficial. El 11 aparece la frase de que se estaba deslomando y a partir de ahí, los viajes a Punta del Este, su amigo Grandío con la productora en Uruguay que le factura servicios a la TV pública y que era el lugar donde él había trabajado previamente.
Después de eso aparecen los departamentos, los adultos mayores que le daban dólares sin interés para que él pueda comprar propiedades, las refacciones no declaradas, el viaje a Aruba. Un montón de cosas que lo ponen en una situación de extrema debilidad. Y que llevan a un punto en que creo que ya nadie cree en Manuel Adorni.
- Lo que es especialmente grave en el caso del Jefe de Gabinete.
- Es que a ese lugar, cuando lo piensa Alfonsín en la reforma del '94 y se negocia con el peronismo, se lo planteó para que sea no solamente el responsable de la administración cotidiana, sino que además el único funcionario que tiene responsabilidad política ante el Congreso.
Y al que el Congreso puede interpelar con la mayoría absoluta de alguna de las dos cámaras, o sea, con 129 votos en diputados y 37 senadores, y promover una moción de censura con la mayoría absoluta de las dos cámaras. Esto no pasa con cualquier otro ministro. A los otros les tenés que hacer juicio político para echarlos.
Por lo tanto, él tiene un problema de confianza con el Congreso. Yo tengo la idea de que no le creen ni los propios libertarios. Pero además tiene otro problema, porque por decisión de el presidente, es además el vocero. Y ahí viene otra dimensión de la confianza, que es la confianza que le tiene que tener la ciudadanía al vocero. El objetivo de poner a alguien como vocero es que le crean al Gobierno. ¿Y quien le cree hoy al Gobierno si el que comunica es Adorni?
- Todo esto va a eclosionar en la sesión del 29, además por la manera en que se está planteando la reunión.
- El 29 va a haber diputados que van a hacerle preguntas que tienen que ver con la gestión a este jefe de gabinete con cero credibilidad, y va a haber otro que le van a preguntar por las polémicas y los escándalos y las denuncias que hay sobre su accionar, y que tampoco él va a responder con solvencia.
Y no me gusta todo lo que está planificado el Gobierno para ese día. No me gusta que vayan todos los ministros a estar ahí, como un coro de Adorni. No me gusta que vaya el Presidente de la Nación.
Eh, insisto, Alfonsín lo pensó al revés: pensó al Jefe de Gabinete como una válvula de escape para el Presidente. Acá es al revés.
Entonces, yo creo que la situación institucional es de gravedad, parecería que el gobierno no le presta atención y que redobla una apuesta absolutamente innecesaria. Yo creo que, ante esto, nosotros tenemos que ser hiperinstitucionalistas y garantizar que lo del 29 funcione como corresponde, y que Adorni dé todas las explicaciones sobre su figura y sobre la gestión que tenga que dar.