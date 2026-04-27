Entrevista con Germán Martínez

"La agenda del Gobierno está cada vez más desacoplada de la gente"

Remarcó la necesidad de trabajar en un menú de temas diverso al que impulsa el oficialismo nacional. Destacó el diálogo y la colaboración en la provincia. Y, previo a la reunión del miércoles, resaltó la gravedad de que Javier Milei tenga un jefe de Gabinete y vocero sin credibilidad.