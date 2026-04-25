La seguridad del titular del Poder Ejecutivo Nacional, que depende estrictamente de la Casa Militar, define en las últimas horas sí se va a permitir -o no- el ingreso de los 60 periodistas acreditados permanentes en Balcarce 50. Esto ocurrió tras denuncias por un presunto caso de ‘Seguridad Nacional’, argumentaron desde los despachos oficiales. Un dato que surgió luego de lo que fue el retiro de permisos para desarrollar su actividad a diversos medios que fueron vinculados a posibles asistencias financieras provenientes de la Federación Rusa contra la administración de Javier Milei. Una investigación que se adjudicó la SIDE, que bajo la égida de Santiago Caputo conduce su alfil Cristian Auguadra.
El mileísmo trabaja en la previa a la exposición de Adorni y la vinculará a la economía
Las necesidades de la gestión Milei le imponen abrir varios frentes de conflictos que atraviesan a la prensa, a la oposición y a las avanzadas judiciales, que para Casa Rosada tiene incidencias económicas.
En este caso en particular, lo que complicó el cuadro fue la filmación de un periodista en áreas internas del palacio de gobierno, y que determinó que se suspendieran ‘preventivamente’, las huellas dactilares de los periodistas, según comunicó el secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari a través de su cuenta de X. Lo cierto es que la investigación recayó, al igual que las del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el tribunal del juez Federal, Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita. Una circunstancia que se da debido a las sucesivas subrogancias que recaen en los estrados de estos funcionarios de Justicia.
En el final de la semana, y durante la próxima, las autoridades manifestaron “la voluntad” de dar solución al tema, que atraviesa inevitablemente el derecho constitucional a la libertad de prensa, una necesidad que debería estar saldada a la brevedad, más aún teniendo en cuenta que en base a información de Comodoro Py, el magistrado no daría a lugar., pese a las acusaciones que se cruzan con espionaje y otras figuras que nada tienen que ver con el desarrollo de la actividad que realizan los representantes de los diversos medios de comunicación. La sala de periodistas, ubicada en el centro neurálgico del primer piso de la Rosada, todavía permanece cerrada a la espera de definiciones.
Vale decir que esta es una anomalía que sólo se dio en casos extremos, que como recuerda permanentemente el decano de los cronistas en la sede nacional, Roberto Di Sandro -cada vez que recuerda los tres días posteriores al bombardeo de la Plaza de Mayo y del histórico edificio gubernamental el 16 de junio de 1955 contra la gestión de Juan Perón. Una determinación que se tomó -estricta y exclusivamente- por temas vinculados a la integridad física de las personas que transitaron por esos días en la propiedad del Estado después de que varias estructuras y mamposterías hubiesen quedado gravemente deterioradas.
Actividad en Casa Rosada
Mientras sucedieron estos hechos, el Primer Mandatario, que visita la Casa de Gobierno en un promedio de dos días por semana –el resto de la actividad la realiza en la Residencia de Olivos- tuvo una agenda acotada recibiendo al magnate digital Peter Thiel. Quien se mantuvo activa y presente durante todas estas jornadas en su despacho del ala norte fue la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien optó por suspender una reunión de Mesa Política que se iba a ejecutar el viernes psado. La funcionaria se encargó -sin la presencia de su ministros coordinador- de recibir a más gobernadores aliados. Ese fue el caso del radical chaqueño Leandro Zdero, que compartió postal y escritorio con laderos de la hermana presidencial. Nos referimos a Eduardo ‘Lule’ Menem y al titular del ministerio del Interior, Diego Santilli.
Contexto judicial
En el marco de tantos cruces con el Poder Judicial, la novedad fue que los capitostes libertarios salieron a celebrar que la Modernización Laboral vuelva a tener vigencia posteriormente a los recursos presentados por los popes de la Confederación General del Trabajo, que el próximo jueves 30 de abril encabezará una movilización a nivel país, con epicentro y escenario en la Pirámide de Mayo en la previa al Día de Trabajador. La opinión de los mileístas al respecto se reiteró: “Que salgan, que se muevan, que se movilicen. La gente ya los conoce. Son máquinas de impedir, que no sólo le complican las posibilidades de empleo a los argentinos de bien, sino que forman parte de un tren fantasma del que ya nunca van a poder volver porque forman parte del inconsciente colectivo de los ciudadanos”.
Adorni y su informe de gestión
Fue el propio Presidente de la Nación quien se adelantó a lo que va a pasar el próximo miércoles en la Cámara baja, cuando anunció que va a estar presente en uno de los palcos con su hermana y varios de los funcionarios de la Jefatura de Gabinete respaldando sistemáticamente la inocencia del, todavía vocero Adorni. De hecho, fue él mismo ministro quien salió a celebrar que el juez Daniel Rafecas archivara la instancia judicial por el viaje de Bettina Angeletti (esposa del JGM) en el vuelo a los EEUU en la previa al ‘Argentina Week’ en Nueva York. ”El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Será Justicia”, publicó en un tuit Adorni, que da muestras y adelanta un poco lo que podría llegar a pasar a mitad de semana en el informe de gestión que deberá exponer en Diputados. Esa exposición se sigue preparando en el entorno presidencial, porque consideran que “Manuel debe ir al contraataque y devolver gentilezas. No tiene por qué estar a la defensiva absolutamente en nada, porque vale decir que ni siquiera está imputado, y en todo caso podría presentarse por sus propios medios si lo definen él y su abogado Matías Ledesma", señaló uno de sus más estrechos colaboradores.
Consultado por El Litoral, uno de los hombres más cercanos al mandamás de los ministros declaró: “Manu está entero. Sabe que los opositores kirchneristas y sus colectoras zurdas van a querer salir a matarlo, pero si se le falta el respeto tiene todo el derecho a retirarse y enviar el total de las respuestas por escrito. Ya pasó con Guillermo Francos. O sea, tienen la posibilidad de tener al segundo funcionario de mayor relevancia en el país para despejar todas las dudas que tengan y sin embargo están preocupados por querer armar una sesión tribunera para la televisión”, se quejó uno de los estrategas que diseñan la presentación que se va a dar, precisamente en la jornada del miércoles, cuando jubilados, partidos políticos y organizaciones sociales movilicen al Parlamento rodeados de un estricto cordón conformado por las fuerzas federales a cargo de la ministra del área, Alejandra Monteoliva. Por último, la frase con la que insistió la fuente es: “No hay nada que aclarar. Manuel Adorni sigue firme. El tema está en la Justicia y no creemos que haya show mediático que lo lime o lo erosione después del 29 de abril”, consignó
Situación con los aliados del PRO
En los corrillos del sector sur de Balcarce 50, donde la comandancia de Las Fuerzas del Cielo tiene preponderancia, no se privaron de hablar de las últimas movidas del ex presidente Macri, en particular de sus visitas a territorios aliados, como Chaco y Corrientes, o los cónclaves que tuvo con el CEO de Techint, Paolo Rocca. “Mauricio no encontró nunca su lugar. Ni con el PRO, ni cuando debió hacer el ajuste como corresponde, es decir, históricamente su posición y su efectividad como político nunca la pudo articular con el éxito total”, sentenció uno de los jóvenes caputistas que se sinceró a la hora de comparar al líder amarillo con el adversario interno bonaerense, Sebastián Pareja. “Al menos los amarillos tienen 14 intendentes que podemos considerar aliados”, ironizó sin meterse en las denuncias que el dirigente karinista y presidente de La Libertad Avanza en la PBA les sigue a varios tuiteros cielistas.
Imagen presidencial
Para otro de los colaboradores partidarios tampoco quedó de lado el tema de la baja de imagen que algunas consultoras destacan en la figura de Milei, que a su entender, “marcan encuestas anodinas de origen dudoso que no pueden ser la base empírica de nada, porque además falta más de un año y medio para empezar a tener algún indicio que marque algo claro en el panorama o la coyuntura política”, planteó, a la vez que agregó que “sobre eso de que la izquierda crece, estimamos que no es así, porque si hablamos de ese sector en épocas de disconformidad podrían hacer alguna cosecha de votos, pero nosotros no vemos que eso esté pasando ni vaya a pasar”, afirmó la voz institucional.
Economía
Hay una comprensión de una parte del Gobierno nacional que expresa que “la política le hizo daño a la economía. De hecho, se los sigue haciendo, como en el 2025, generando inestabilidad, incertidumbre y detonó las variables”, remarcó otro de los nexos entre el Ejecutivo y Hacienda. Apuntando a las provincias, el informante expresó que eso de “negociar o no con los gobernadores es una obviedad y en sí no merece un análisis ¿Qué significa gobernar y negociar con uno, después con otro, y más tarde con todos? Son distintas situaciones que se pueden dar en distintos contextos. En cuanto "a si ‘Toto’ pide una amplitud, léase un acuerdo político, lo negamos. Lo que sí necesita el gobierno es blindaje político para el plan económico, pero eso también es otra obviedad. La racha de éxitos que se articuló debe volver a funcionar. Ahora hubo cambios de variables y no tuvo nada que ver ese momento del fin del 2025 con este mediados de 2026. Si hay que tomar alguna decisión y pensar qué hacer, no pensamos en eso y no tenemos una decisión tomada. Eso sí, debemos volver a tener el control del Congreso, porque el programa, o el modelo, puede estar o ser correcto pero la economía no arranca por la incertidumbre y el ruido que te hace la política que desestabilizó al gobierno desde ese lugar", estimó.
Previsiones electorales de cara al 2027
Cuando este medio le preguntó a uno de los altos asistentes mileístas si van a tener que hacer algo para sostener, como en el 2023, unos 14 millones de votos, respondieron que "en 2027 tendrían que ser 27.000.000 de votos, y que se los va a tener con la base propia libertaria, como en las últimas elecciones, inclusive cuando se sumó la mayoría de la gente del PRO y ganamos el hecho en sí fue el triunfo", subrayó el operador libertario. “Nosotros no miramos el tema de los espectros políticos y de cómo manejar las alianzas para acrecentarlas. Nosotros lo que vemos es la demanda en el momento que se va a votar y de acuerdo a eso vamos a obrar”. Por último, al interlocutor con despacho en la Casa Rosada se le interrogó si podría llegar a haber algún tipo de cambio en el modelo en materia de medidas económicas. La respuesta fue directa y concisa: “En absoluto. El modelo es único, está instalado y es el que vamos a sostener bajo todo punto de vista”, concluyó la garganta oficialista.