Lo que se viene en Balcarce 50

El mileísmo trabaja en la previa a la exposición de Adorni y la vinculará a la economía

Las necesidades de la gestión Milei le imponen abrir varios frentes de conflictos que atraviesan a la prensa, a la oposición y a las avanzadas judiciales, que para Casa Rosada tiene incidencias económicas.