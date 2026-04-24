El juez federal Daniel Rafecas resolvió archivar la causa que investigaba a Manuel Adorni por presunta malversación de caudales públicos a raíz del viaje de su esposa, Bettina Angeletti, en un vuelo oficial a Estados Unidos. La decisión llegó después del dictamen de la fiscal Alejandra Mangano, que concluyó que no hubo delito.
Archivaron la causa por el viaje de la esposa de Adorni en el avión presidencial
El juez Daniel Rafecas decidió archivar la denuncia contra el jefe de Gabinete por malversación de fondos tras el viaje de su esposa a EE.UU. en un avión oficial. La fiscalía dictaminó que no hubo delito.
La denuncia había sido presentada el 11 de marzo de 2026 por el abogado Gregorio Dalbón. El planteo apuntaba al traslado de Angeletti a Nueva York en el avión presidencial junto a la comitiva oficial que participó del evento “Argentina Week”, bajo la sospecha de que se trató de un beneficio personal financiado con recursos públicos.
Sin embargo, tanto la fiscalía como el juez entendieron que no se configuró un uso indebido de fondos estatales. La clave de la resolución estuvo en dos ejes: que el vuelo formaba parte de una misión oficial ya autorizada y que la presencia de Angeletti no generó una erogación adicional para el Estado Nacional.
Qué analizó la fiscalía
La investigación reunió documentación de la Secretaría General de la Presidencia, manifiestos de pasajeros de los vuelos oficiales y reportes de gastos de la Jefatura de Gabinete, incluidos resúmenes de tarjetas corporativas. Ese material fue el que usó la fiscalía para evaluar si existió o no un desvío de fondos públicos.
Entre los datos centrales, se estableció que Bettina Julieta Angeletti no integró formalmente la comitiva presidencial. El Gobierno sostuvo que viajó como invitada del Poder Ejecutivo y que para ese tipo de traslados no se requería un acto administrativo específico que habilitara su presencia en la aeronave oficial.
La resolución también tomó en cuenta las características del avión presidencial ARG01. El informe técnico indicó que el Boeing 757-200 tiene capacidad para 39 plazas y que, en el tramo Buenos Aires-Miami del 6 de marzo, viajaron solo 12 pasajeros. En el siguiente tramo, entre Miami y Nueva York, fueron 14.
El punto clave: no hubo gasto adicional
Otro aspecto decisivo fue el análisis de viáticos y alojamiento. El área jurídica de la Jefatura de Gabinete informó que no se registraron viáticos a nombre de Bettina Angeletti ni consumos extra en la tarjeta oficial que pudieran vincularse a su presencia durante el viaje.
Las facturas de los hoteles en Miami y Nueva York fueron emitidas a nombre de Adorni y pagadas con tarjeta corporativa, pero en habitaciones dobles sin cargos diferenciales. Ese detalle fue leído por la fiscalía como una señal de que no se produjo un gasto adicional atribuible al traslado de la esposa del funcionario.
También se comprobó que, cuando Adorni regresó al país en un vuelo comercial el 14 de marzo, el pasaje abonado con fondos estatales fue únicamente el suyo. No hubo ticket adquirido a nombre de Bettina Angeletti por parte de la agencia estatal.
La postura de Rafecas y la reacción oficial
El archivo se apoyó en la falta de impulso fiscal. Fuentes judiciales sintetizaron el criterio con una frase tajante: sin acusación sostenida por la fiscalía, no quedaba otra alternativa que cerrar la causa.
Entre los fundamentos de Mangano apareció una definición central: el uso cuestionado de la aeronave presidencial se dio dentro de una misión oficial debidamente autorizada y no se detectó un desvío del propósito original de los fondos públicos. Esa fue la base sobre la que Rafecas selló la decisión.
Después de conocerse el fallo, Adorni publicó una captura de la resolución y escribió: “El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Será Justicia. Fin”. Poco después, Javier Milei compartió ese mensaje y agregó: “esto empieza a ponerse lindo”.
La situación judicial de Adorni sigue abierta
El archivo de esta causa no implica que el frente judicial de Adorni haya quedado completamente despejado. Según se detalla en el expediente, el juez federal Ariel Lijo concentra otras dos investigaciones que lo involucran.
Una de esas causas indaga si existió algún delito detrás de un viaje familiar a Uruguay y en el vínculo entre Adorni y el periodista Marcelo Grandío. La otra, la de mayor avance hasta el momento, apunta a un presunto enriquecimiento ilícito a partir del crecimiento patrimonial del funcionario desde su llegada al cargo.
De ese modo, Rafecas cerró un expediente sensible para la Casa Rosada, pero el jefe de Gabinete sigue bajo observación en otros dos procesos que continúan en manos de la Justicia federal.