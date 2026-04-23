El próximo miércoles

Milei redobló el apoyo sobre Adorni y dio detalles de su encuentro con Peter Thiel

El presidente confirmó que acompañará a su Jefe de Gabinete en su exposición en el Congreso el próximo 29 de abril, en momentos donde el funcionario se encuentra bajo la lupa de la justicia. Además, se refirió al encuentro que mantuvo con el magnate tecnológico en la Casa Rosada.