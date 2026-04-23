El presidente Javier Milei confirmó que acompañará a Manuel Adorni en su informe de gestión, redoblando el respaldo público a su jefe de Gabinete en un momento en que el funcionario se encuentra bajo la lupa por una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito.
Milei redobló el apoyo sobre Adorni y dio detalles de su encuentro con Peter Thiel
El presidente confirmó que acompañará a su Jefe de Gabinete en su exposición en el Congreso el próximo 29 de abril, en momentos donde el funcionario se encuentra bajo la lupa de la justicia. Además, se refirió al encuentro que mantuvo con el magnate tecnológico en la Casa Rosada.
Milei explicó que la presentación de Adorni, preparada en Casa Rosada con dos equipos paralelos, constará de dos partes: una vinculada al informe y otra sobre cuestiones de gestión, y que luego el jefe responderá preguntas de los legisladores.
La exposición de Adorni en el Congreso fue confirmada para el 29 de abril y, tras la presentación, el jefe de Gabinete deberá responder preguntas de los legisladores, un trámite que será observado por la Justicia penal y por la opinión pública.
En ese contexto, Milei dijo que la Justicia está "trabajando tranquila", que se van cumpliendo los pasos de la investigación penal y que el Gobierno mantiene la calma institucional ante la lupa mediática y judicial sobre el funcionario y su patrimonio.
“Manuel dará las respuestas que correspondan. La Justicia está trabajando tranquila. Se van cumpliendo todos los pasos. Nosotros estamos muy tranquilos”, aseguró en diálogo con el programa ArgenData, en el canal Neura.
Economía y reelección
En otro orden, el mandatario mencionó que irá por la reelección. “Me voy a presentar. No solo voy a terminar este mandato, sino que voy a aplicar a otro si creo que hice las cosas bien. Pero eso después lo decide la gente”, señaló.
Milei también habló sobre la economía, después de que el Indec difundiera la última actualización del EMAE, que expuso una fuerte caída de la actividad económica en febrero.
"Si tomamos el EMAE desestacionalizado, punta contra punta, a diciembre del 23 estamos 11 por ciento arriba", dijo sobre el Estimador Mensual de Actividad Económica, que para el segundo mes de 2026 arrojó una baja del 2,6% con respecto a enero y del 2,1% interanual.
Más adelante, sostuvo que el "ajuste es expansivo". "Eso genera mucha inquietud, mucho interés académico. De hecho, en muchas universidades del mundo se está discutiendo el caso. Si uno baja el gasto, el ajuste es expansivo", planteó.
El encuentro con Peter Thiel
Milei también refirió al encuentro que mantuvo en la Casa Rosada con el magnate tecnológico Peter Thiel y calificó la reunión como "maravillosa", y explicó que no hablaron de inversiones.
Según el presidente, Thiel mostró interés en el sector de agronegocios y preguntó qué estaba haciendo el Gobierno para crear bases que permitan sostener el liberalismo en el tiempo. "Él estaba al tanto de estos logros, me preguntó detalles. Me hizo la pregunta más interesante, que es cómo se sostiene esto en el tiempo".
"Fue una reunión maravilloso. Es un anarcocapitalista, entonces está muy interesado en cómo es ser Presidente siendo anarcocapitalista. Ustedes saben que yo filosóficamente anarcocapitalista", dijo Milei.
Definió al magnate tecnológico como anarcocapitalista y dijo que planteó preguntas sobre cómo sostener un proyecto político y qué pasos tomar para que la transición ideológica no sea abrupta.
"Thiel entiende que no se va de un momento a otro, como un switch, al anarcocapitalismo. Uno tiene una situación inicial y tiene que tratar de que se vaya pareciendo más", sostuvo.