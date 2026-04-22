El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicado este miércoles por el INDEC marcó una caída de 2,1% interanual y un retroceso de 2,6% desestacionalizado. El dato cortó el arranque en verde que había mostrado enero y dejó al primer bimestre de 2026 con un saldo acumulado de -0,2% frente al mismo período del año pasado.
El EMAE cayó en febrero y volvió a mostrar una economía partida
El INDEC informó que la actividad registró una baja interanual de 2,1% y una caída mensual de 2,6%. Aunque ocho sectores mostraron subas frente al mismo mes de 2025, el fuerte retroceso de la industria y del comercio volvió a pesar más que el impulso de minería, agro y pesca.
El Índice tuvo el valor más bajo desde septiembre de 2024 y la actividad económica anotó su peor caída mensual desde diciembre de 2023. En tanto, la serie tendencia-ciclo, que suaviza las volatilidades mensuales, mostró una variación positiva del 0,1% por décimo mes consecutivo, demasiado tenue para compensar el retroceso general.
La lectura política del número la hizo enseguida el ministro de Economía, Luis Caputo. En el mensaje que difundió tras conocerse el informe, remarcó que “más allá de la baja puntual de febrero” la tendencia subyacente siguió en terreno positivo y atribuyó parte del mal resultado a que el mes tuvo "dos días hábiles menos que en 2025 y a la incidencia del paro general".
El titular de Hacienda había adelantado en la Bolsa de Rosario que el segundo mes podía mostrar un indicador "que nos juegue en contra". Aunque, días después, sostuvo que hay razones para el optimismo ya que “el gap está en máximos por lo que se vienen los mejores 18 meses de la Argentina en las últimas dos décadas”.
El cuadro sectorial del INDEC exhibió, nuevamente, una economía partida en dos, con nichos dinámicos en el campo y la minería, y retrocesos en los rubros que pesan más en el empleo y consumo interno. Ese contraste también se evidenció en enero aunque con signo positivo: el EMAE había subido 1,7% interanual y 0,4% mensual, con mejor desempeño del agro, la minería y las finanzas, pero con debilidad en comercio, industria y servicios ligados al mercado interno.
En verde
Con relación a febrero de 2025, ocho de los quince sectores que integran el EMAE registraron subas. Los mayores avances porcentuales se dieron en Pesca (14,8%) y Explotación de minas y canteras (9,9%). También mejoraron Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (8,4%), Intermediación financiera (6,0%), Hoteles y restaurantes (1,0%), Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (1,0%), Servicios sociales y de salud (0,9%) y Enseñanza (0,1%).
En términos de incidencia, el INDEC subrayó que la mayor contribución positiva vino de Explotación de minas y canteras, seguida por Agricultura, y que juntas aportaron 0,8 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE. En el gráfico sectorial del informe, minería aparece con una incidencia de 0,39 puntos y agro con 0,36. La pesca, en cambio, aunque lideró en porcentaje de crecimiento, tuvo un efecto mucho más chico sobre el total.
En rojo
Del otro lado, el informe muestra que siete sectores mostraron caídas interanuales, entre ellos la Industria manufacturera (-8,7%) y el Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-7,0%). Según el propio INDEC, estos dos rubros restaron 2,2 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE. En el gráfico de incidencias, la industria aparece con una resta de -1,26 puntos y el comercio con -0,91. Ahí estuvo, en los hechos, el corazón del mal mes.
A esas bajas se sumaron Electricidad, gas y agua (-6,0%), Impuestos netos de subsidios (-4,2%), Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,5%), Construcción (-0,6%), Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,5%) y Transporte y comunicaciones (-0,3%). El mapa de febrero muestra una mejora concentrada en sectores concentrados y un deterioro más extendido en ramas productivas y con mayor demanda interna.