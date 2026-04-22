INDEC

El EMAE cayó en febrero y volvió a mostrar una economía partida

El INDEC informó que la actividad registró una baja interanual de 2,1% y una caída mensual de 2,6%. Aunque ocho sectores mostraron subas frente al mismo mes de 2025, el fuerte retroceso de la industria y del comercio volvió a pesar más que el impulso de minería, agro y pesca.