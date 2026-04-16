Medición de INDEC

La torta se agrandó, pero el salario se llevó una porción más chica

La cuenta de generación del ingreso dejó una foto incómoda al cierre de 2025: menos participación salarial, más espacio para las ganancias, estancamiento del empleo total y un mercado laboral cada vez más apoyado en el rebusque y el trabajo por cuenta propia.