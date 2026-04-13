El 2025 cerró en Argentina con más empleo precario y mayor proporción de ocupaciones sin protección social. Así se desprende del informe publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos que profundiza en la informalidad del mercado de trabajo.
Más empleo precario: la informalidad alcanzó al 43% al cierre de 2025
El desglose laboral del organismo mostró una suba de un punto frente al mismo período de 2024 y de 1,6 puntos respecto del arranque de la gestión libertaria, con mayor impacto sobre mujeres, jóvenes, cuentapropistas y ramas de servicio doméstico, construcción y comercio.
Al cuarto trimestre del año pasado, los indicadores de INDEC sobre informalidad laboral según la EPH mostraron una tasa que alcanzó al 43% de la población ocupada en los 31 aglomerados urbanos. En el mismo período de 2024 había sido de 42%. Y si se la compara con el punto de partida de la gestión de Javier Milei el alza llega a 1,6 puntos porcentuales.
“La informalidad laboral refiere al conjunto de personas ocupadas, ya sean independientes o en relación de dependencia, que desarrolla sus actividades al margen de las normas que las regulan”, indica el informe englobando a trabajadores sin aportes, sin cobertura y sin estabilidad. Asimismo, ubica en 13,5 millones a la población ocupada de referencia. Si el 43% de ese universo se desempeñó en la informalidad, el resultado proyecta a casi 5,8 millones de personas en esa condición.
El movimiento de la informalidad durante todo el 2025 no fue lineal, aunque sí persistente. La serie indica que arrancó en 42% en el primer trimestre, subió a 43,2% en el segundo, tocó 43,3% en el tercero y terminó cerrando en 43% en el cuarto. Es decir, hubo un leve recorte frente al trimestre inmediato anterior, pero con un incremento en el año que se ubicó por encima del de fines de 2024 y bastante por encima de fines de 2023.
En el cuarto trimestre de 2025, de esos 43 puntos de informalidad, 26 correspondieron a asalariados, 16,6 a trabajadores independientes y, dentro de estos últimos, 15,7 a cuentapropistas. La informalidad, entonces, no se concentró sólo en un sector del mercado, sino que se presenta como un componente estructural del mercado de trabajo nacional.
El perfil de los más afectados
Las mujeres registraron una tasa de informalidad de 44,5%, por encima del 41,8% de los varones. La brecha se agranda al considerar edades: entre las mujeres de hasta 29 años la informalidad llegó a 59,7%, mientras que entre las de más de 65 años trepó a 61,6%. En los varones, esos registros fueron de 57,3% y 55,6%, respectivamente. La franja de 30 a 64 años mostró niveles más bajos, aunque todavía elevados: 39,2% para mujeres y 36,3% para varones.
Según la estadística, la precariedad se concentra en los jóvenes que intentan su primera inserción, y en los mayores que buscan permanecer en el mercado laboral. El 58,4% de informalidad se ubicó en en los menores de 29 años, 37,6% entre quienes tienen de 30 a 64 y 58% entre los de 65 y más.
La educación, por su parte, volvió a funcionar como la tamiz. En quienes tienen hasta secundario incompleto, la informalidad llegó a 67,2%. Entre quienes completaron el secundario, fue de 45,1%. Bajó a 36,2% entre quienes tenían superior o universitario incompleto y cayó hasta 16% en el caso de quienes terminaron estudios superiores o universitarios.
Estructura de la precariedad
Por rama de actividad, el servicio doméstico siguió encabezando el ranking, con una informalidad del 78%. Le siguió la construcción, con 73,8%. En menor medida se ubicaron hoteles y restaurantes, con 59,7%, y el comercio, con 52,6%. Más abajo quedaron la industria, con 37,2%; otras ramas, con 32,9%; y los servicios sociales y de salud, con 20,8%. En el extremo de menor precariedad estuvo la enseñanza, con 14%.
En la composición de la tasa según ramas de actividad, el comercio explicó 9,8 puntos del total de la informalidad; la construcción, 6,6; el servicio doméstico, 5,3; hoteles y restaurantes, 3,4; e industria manufacturera, 3,7.
El informe oficial también confirma que la informalidad se da en mayor medida entre los trabajadores independientes. En el cuarto trimestre de 2025, la tasa fue de 59,2% entre los independientes y de 63,3% entre los cuentapropistas. Entre los asalariados, bajó a 36,3%.
La descomposición por sector de la unidad económica agrega otro matiz relevante. El esquema oficial indica que 70,5% de la población ocupada se desempeñó en el sector formal, 22,5% en el sector informal y 7% en el sector hogares. Desagregado, esos componentes muestras que en el sector formal hubo 18,6% de empleo informal y 81,4% de empleo formal. En el sector hogares, en cambio, el 77,8% fue informal y 22,2% formal.
En cuanto al empleo asalariado, el informe muestra que sobre el total el 64,1% fueron formales, 5,6% informales con aportes propios y 30,3% informales sin aportes propios. Es decir, casi un tercio del trabajo asalariado siguió sin el componente básico previsional.