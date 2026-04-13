Informe del INDEC

Más empleo precario: la informalidad alcanzó al 43% al cierre de 2025

El desglose laboral del organismo mostró una suba de un punto frente al mismo período de 2024 y de 1,6 puntos respecto del arranque de la gestión libertaria, con mayor impacto sobre mujeres, jóvenes, cuentapropistas y ramas de servicio doméstico, construcción y comercio.