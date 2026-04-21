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Argentina alcanzó un récord histórico de exportaciones en marzo

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que en marzo las exportaciones argentinas alcanzaron un máximo histórico, con un fuerte crecimiento interanual y un superávit comercial de USD 2.523 millones, impulsado por todos los grandes sectores productivos.

En el primer bimestre del año, las exportaciones de 10 complejos agroindustriales alcanzaron el mayor volumen de exportación de los últimos 10 años.En el primer bimestre del año, las exportaciones de 10 complejos agroindustriales alcanzaron el mayor volumen de exportación de los últimos 10 años.
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El comercio exterior argentino registró en marzo un desempeño sobresaliente, alcanzando un nuevo récord histórico en exportaciones de bienes. A través de su cuenta de X, el Ministerio de Economía Luis Caputo, señaló que las ventas al exterior totalizaron USD 8.645 millones, lo que representa un incremento interanual del 30,1%.

Este crecimiento permitió consolidar un superávit comercial de USD 2.523 millones, resultado de una dinámica exportadora muy superior al ritmo de las importaciones, que sumaron USD 6.122 millones y crecieron apenas un 1,7% en comparación con el mismo mes del año anterior.

(251028) -- TRENEL, 28 octubre, 2025 (Xinhua) -- Imagen del 23 de octubre de 2025 de trabajadores del Frigorífico General Pico laborando en el sector de desposte de la planta frigorífica, en la localidad de Trenel, en la provincia de La Pampa, Argentina. Desde el corazón de la Pampa Húmeda argentina, a unos seiscientos kilómetros al suroeste de la ciudad de Buenos Aires, se prepara la carne vacuna de alta calidad que representará al país sudamericano en la 8ª edición de la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE, por sus siglas en inglés) en Shanghai, donde la tradición ganadera argentina buscará seguir consolidándose en el mercado chino. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (oa) (ah) (ce)En el primer bimestre del año, las exportaciones de 10 complejos agroindustriales alcanzaron el mayor volumen de exportación de los últimos 10 años.

El desempeño exportador se explicó principalmente por un aumento del 25,3% en las cantidades exportadas, mientras que los precios registraron una suba moderada del 3,9%. Este dato refleja una expansión real del volumen comercializado, más allá de factores de precios internacionales.

Todos los sectores en alza y récord energético

Uno de los aspectos más destacados del informe es que todos los grandes rubros exportadores mostraron incrementos significativos.

Los Productos Primarios lideraron el crecimiento con una suba del 56,2%, seguidos por las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), que crecieron 26,4%. También se registraron avances en Combustibles y Energía (23,2%) y en las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), con un incremento del 18,9%.

En particular, el sector energético alcanzó un hito histórico, con exportaciones récord que derivaron en un superávit comercial de USD 1.090 millones, el más alto registrado para un mes. Este resultado refleja la creciente importancia del complejo energético dentro de la estructura exportadora argentina.

SWITZERLAND/ - Cheeses are seen in lots during the annual "Chaesteilet" in the Justi valley in the Bernese Oberland, Switzerland September 26, 2008. Every September during the 'Chaesteilet' landowners and their families gather on the Spycher mountain where the cheese stores are located. The cheeses made during the summer on the Alps are taken from storage and piled in lots. Following an address by the head cheese maker, each member is allocated his share of the different aged Cheese by lottery. REUTERS/Ruben Sprich (SWITZERLAND) suiza suiza feria anual de quesos ChaesteiletEn el primer bimestre del año, las exportaciones de 10 complejos agroindustriales alcanzaron el mayor volumen de exportación de los últimos 10 años.

En términos desestacionalizados, las exportaciones mostraron un crecimiento del 19,8% mensual, mientras que las importaciones avanzaron apenas un 0,4%. A su vez, el indicador tendencia-ciclo evidenció subas más moderadas, del 1,2% y 0,2% respectivamente, lo que sugiere una consolidación del proceso de expansión comercial.

El agro consolida su protagonismo en el arranque del año

El buen desempeño del comercio exterior también se apoya en el fuerte dinamismo del sector agroindustrial.

Durante el primer bimestre del año, diez complejos productivos alcanzaron el mayor volumen de exportación de la última década, consolidando su rol como motores de generación de divisas.

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Entre los sectores destacados se encuentran el trigo, la cebada, el girasol, la pesca y acuicultura, las forrajeras, el azúcar, los productos lácteos, las aromáticas y especias, la apicultura y los ovinos. En conjunto, estos complejos exportaron 10,2 millones de toneladas por un valor de USD 3.211 millones.

Este desempeño refuerza la tendencia de crecimiento sostenido en la producción y las exportaciones, en un contexto donde el sector agroindustrial continúa siendo un pilar clave para la economía nacional.

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En esa línea, desde el Gobierno nacional remarcan que el aumento en los volúmenes exportados y la diversificación de sectores contribuyen a consolidar un escenario de mayor crecimiento y generación de ingresos para el país.

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