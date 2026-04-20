La balanza comercial cerró marzo con exportaciones en máximo histórico, importaciones contenidas y un superávit que volvió a ensancharse. Eso surge del informe de Intercambio comercial argentino de bienes publicado este lunes por el INDEC.
El dato de marzo que celebró Caputo: récord exportador y superávit comercial
La balanza comercial registró en el tercer mes del año un saldo favorable de U$S 2.523 millones. El resultado fue el mejor en un año y medio, con fuerte impulso de las ventas externas de granos, manufacturas agroindustriales y combustibles.
Según el informe, las exportaciones en U$S 8.645 millones y las importaciones en U$S 6.122 millones, con un saldo positivo de U$S 2.523 millones. El dato no sólo implicó una mejora de U$S 1.899 millones frente al mismo mes de 2025, sino que además dejó el mejor resultado mensual desde fines del año pasado y confirmó 28 meses consecutivos con superávit comercial. El intercambio total, sumando ventas y compras externas, alcanzó U$S 14.766 millones, con una suba interanual de 16,6%.
El número fuerte estuvo, sobre todo, del lado exportador. En marzo las ventas externas crecieron 30,1% interanual, impulsadas por un alza de 25,3% en las cantidades y de 3,9% en los precios. El propio organismo remarcó que se trató de un récord histórico en valor exportado para un mes. En términos desestacionalizados, además, las exportaciones pegaron un salto de 19,8% respecto de febrero, mientras que la tendencia-ciclo avanzó 1,2%.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el dato correspondiente al tercer mes del año en su cuenta oficial de X: "EN MARZO LAS EXPORTACIONES DE BIENES ALCANZARON UN NUEVO RÉCORD HISTÓRICO!", publicó, seguido de una serie de ítems explicativos sobre la balanza comercial. "La dinámica de las exportaciones fue explicada principalmente por la suba de 25,3% i.a. en las cantidades exportadas, en tanto los precios se incrementaron 3,9% i.a", subrayó en un apartado.
Uno de los puntos que más destacó el Jefe de Hacienda fue el frente energético, que dejó un superávit comercial de U$S 1090 millones. "El mayor de la historia para un mes individual", destacó Caputo. El informe detalla que el rubro combustibles y energía tuvo exportaciones récord y una caída marcada en las importaciones de combustibles y lubricantes. Combinación que explica buena parte del saldo final.
Exportaciones récord
La mejora de marzo tuvo una particularidad: todos los grandes rubros exportadores subieron, especialmente en agro, energía y minería. Según el INDEC, los productos primarios avanzaron 56,2%, con un incremento de U$S 845 millones; las manufacturas de origen industrial crecieron 26,4%; las manufacturas de origen agropecuario, 18,9%; y combustibles y energía, 23,2%, hasta alcanzar U$S 1.235 millones, el valor más alto registrado para ese rubro en un mes, impulsado principalmente por un mayor despacho de carburantes y petróleo crudo.
La dinámica exportadora tuvo también un sesgo muy marcado hacia el volumen. En los productos primarios, por ejemplo, las cantidades crecieron 62,7%, mientras los precios bajaron 3,8%. En combustibles y energía, las cantidades treparon 29,1% y los precios retrocedieron 4,5%. En cambio, en las manufacturas agropecuarias y las industriales hubo mejora por las dos vías: más cantidades y mejores precios. En las MOA, los precios subieron 9,7% y las cantidades 8,5%; en las MOI, los precios avanzaron 10,8% y las cantidades 13,6%.
En el detalle de productos, los diez principales explicaron 56,4% del total exportado. Entre ellos sobresalieron el maíz en grano, los aceites crudos de petróleo, la harina y pellets de soja, el oro para uso no monetario, los vehículos para transporte de mercancías, el aceite de soja en bruto, el trigo, el aceite de girasol, la carne bovina congelada deshuesada y los carbonatos de litio.
Importaciones moderadas
Del lado de las compras externas, el movimiento fue mucho más moderado. Las importaciones totalizaron U$S 6.122 millones, apenas 1,7% por encima de marzo de 2025. El INDEC señaló que la suba provino principalmente de los precios que aumentaron 5,8% mientras que las cantidades cayeron 3,7%.
La desagregación por uso económico deja un mapa bastante heterogéneo. Los bienes intermedios crecieron 10,2% hasta U$S 2.177 millones; los bienes de capital, 4,5% hasta U$S1.227 millones; los bienes de consumo, 6,6%; y los vehículos automotores de pasajeros, 17,3%. En sentido contrario, las piezas y accesorios para bienes de capital cayeron 18,1%, mientras que combustibles y lubricantes se desplomaron 38,5%, con una baja de U$S 91 millones.
En este aspecto volvió a destacarse el rubro “Resto”, que incluye bienes ingresados por servicios postales o courier, con una suba interanual que alcanzó el 105,9%, aunque sigue teniendo un peso acotado dentro del total.
Socios comerciales
Por socios comerciales, el cuadro mostró relaciones conocidas. Brasil siguió siendo el principal destino de las exportaciones argentinas, con U$S 1.151 millones, pero el intercambio con ese país dejó un déficit de U$S 295 millones, ya que las importaciones desde allí llegaron a U$S 1.446 millones. Con China el rojo fue todavía mayor: U$S 571 millones, con exportaciones por U$S 690 millones e importaciones por U$S 1.261 millones. También hubo déficit con la Unión Europea, aunque mucho más chico: U$S 36 millones. En cambio, con Estados Unidos el saldo fue positivo en U$S 292 millones, con ventas por U$S 823 millones y compras por U$S 530 millones.
Como matiz, el informe dejó un dato menos favorable: los términos del intercambio bajaron 1,8% interanual. El organismo explicó que el índice reflejó una mejora de los precios de importación en deterioro de los de exportación. De hecho, el INDEC estimó que si hubieran prevalecido los precios de marzo de 2025, el saldo comercial habría sido de U$S 2.537 millones, apenas por encima del efectivamente observado. Esa diferencia implicó una pérdida en los términos del intercambio de U$S 154 millones.
En el acumulado del primer trimestre de 2026, la balanza comercial dejó un saldo positivo de U$S 5.508 millones, con exportaciones por U$S 21.853 millones e importaciones por U$S 16.345 millones. En ese tramo, las ventas externas crecieron 16,9% y las compras cayeron 7,3% frente al mismo período de 2025.