La cita es el martes a las 12

La compleja situación de las pymes será analizada en comisiones de Diputados

El santafesino Pablo Farías preside uno de los grupos de trabajo que recibirá a referentes de todo el país. Luego seguirán otros sectores de los más afectados por el modelo económico que impulsa el gobierno nacional. Un balance de la actividad legislativa, donde el Ejecutivo sigue imponiendo su agenda.