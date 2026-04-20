Autoridades y referentes regionales de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came) estarán el martes desde las 12 en uno de los anexos de la Cámara de Diputados de la Nación para exponer sobre la delicada situación que atraviesa el sector en todo el país.
La compleja situación de las pymes será analizada en comisiones de Diputados
El santafesino Pablo Farías preside uno de los grupos de trabajo que recibirá a referentes de todo el país. Luego seguirán otros sectores de los más afectados por el modelo económico que impulsa el gobierno nacional. Un balance de la actividad legislativa, donde el Ejecutivo sigue imponiendo su agenda.
Será en la reunión conjunta de las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas, y Comercio que presiden, respectivamente, el santafesino Pablo Farías y el cordobés Juan Brügge, ambos integrantes de Provincias Unidas.
Las pymes son el motor de la economía y del empleo en buena parte del territorio nacional, también en la provincia de Santa Fe. Son, además, las que vienen recibiendo el impacto de algunas de las políticas macro que lleva adelante la gestión central como, por ejemplo, la apertura indiscriminada de las importaciones; una situación que el gobierno provincial destaca en cada ocasión.
Sobre este tema y el trabajo en el Congreso donde el temario se ciñe, mayoritariamente, a los proyectos del gobierno, El Litoral dialogó con Farías.
“La reunión de este martes surge por iniciativa de Came, que está presidida por Ricardo Diab, de Rosario, y en una reunión nos presentaron a mi y a Brügge un panorama general preocupante”, anticipó el legislador.
A este primer encuentro se sumarán otras reuniones por sectores, como la Cámara Argentina de la Construcción, y las de Biocombustibles y Gas Natural (que probablemente sea en conjunto el 14 de mayo). “El tema combustible es un capítulo en particular y la realidad de la variación del precio por la guerra demuestra la importancia de tener una producción propia para estar resguardados de esos altibajos”.
También pidió un encuentro el sector de textiles que atraviesa una compleja situación que se expresa en cierres de empresas y pérdida de empleo.
El objetivo es realizar estas reuniones en el menor tiempo posible y, a partir de allí “tener un menú de iniciativas parlamentarias con el objetivo de brindarles herramientas útiles para paliar la situación”.
- ¿Hay proyectos en discusión?
- Durante el trabajo en la comisión del año pasado se logró un dictamen que prevé una serie de normativas para facilitar trámites, lo que se conoce como “ventanilla única”, y la declaración de emergencia del sector pyme con impacto en beneficios tributarios.
Aquel dictamen no se trató en el recinto y por el cambio de composición de la comisión (a la luz de las elecciones legislativas de octubre pasado) perdió estado parlamentario. En la última reunión de comisión de dispuso retomar la tarea desde la base del consenso que se había logrado para que el grupo de asesores empiece a trabajar en un nuevo dictamen.
A partir de las reuniones, queremos agregar iniciativas específicas a partir de la situación que atraviesa el sector.
- ¿Es el sector más afectado y que más siente el impacto de esta crisis?
- Del modelo, diría. Porque rápidamente se está modificando el perfil productivo de la Argentina. El sector pyme tiene una retracción de hace más de una década; lo que vemos en estos últimos años es una aceleración de procesos puntuales que produjeron un impacto inmediato. Por ejemplo, la apertura indiscriminada de importaciones.
En este punto, hay dos características que diferencian la situación actual de otros momentos. Uno de ellos es el comercio electrónico. Hoy, la apertura indiscriminada de las importaciones no da tiempo al sector local a acomodarse porque entran masivamente productos de cualquier lugar del mundo. Lo que más nos preocupa, por diferencia de precio, es lo que viene de China.
La segunda cuestión es que no se toman en cuenta las operaciones de dumping de otros países, es decir, el subsidio a las exportaciones para que entren a precios imposibles para competir.
Nuestros empresarios se encuentran frente a una situación desventajosa en la que tienen que competir con productos que están subsidiados en otro país.
Y agregaría un tercer factor: el financiamiento, que es un gran problema de la Argentina y afecta a toda la población y particularmente al capital productivo.
La provincia de Santa Fe lanzó algunas líneas en ese sentido, y se agotaron porque es tanta la demanda de financiamiento que fueron tomadas por los interesados en forma inmediata.
De todo esto quieren hacer planteos los empresarios, que requieren de una normativa que los ayude.
Acá no se está planteando un esquema de proteccionismo absoluto, sino que tratamos de debatir una política de apertura inteligente que es lo que hace cualquier país, como Estados Unidos que es el modelo que toma el Presidente argentino. Pero no hay forma de hacerlo si no es con un diálogo de ida y vuelta con los sectores interesados.
- El gobierno nacional parece muy encerrado en su modelo y lo repite en cada exposición pública.
- Es muy dogmático y sin interés en moverse de su lugar. También está preocupado por la inflación y salió a buscar pesos del mercado a través de licitación de letras (del Tesoro Naional). Eso va a producir mayor retracción de consumo que vamos a ver en las próximas semanas y meses.
“Motor de empleo”
Volviendo a la reunión con Came, “tiene una organización en todo el país y al plenario de comisiones va a ir con todos los delegados porque es importante ver qué está sucediendo en las economías regionales. El modelo está centrado en el extractivismo y la producción de commodities que son los sectores protegidos o “beneficiados”, pero no se comprende que la gran cantidad de dadoras de empleo son las pymes, responsables del 75 % de los trabajos formales en toda la Argentina.
Cuando se afecta este sector, el impacto es muy fuerte en el empleo que, primero se precariza, después pasa a la informalidad y por último se pierden puestos de trabajo.
Todo esto está en las estadísticas que son alarmantes.
Esperemos que el gobierno nos abra una instancia para lograr que alguna de estas iniciativas, dada la mayoría que tiene en la Cámara de Diputados, se puedan aprobar.
Solo proyectos del gobierno
- ¿Cómo ves la actividad en la Cámara?
- Es un ritmo distinto al que conozco de la Legislatura santafesina. Lo que me preocupa es que está funcionando exclusivamente para las iniciativas que le interesan al Poder Ejecutivo. Entiendo el juego de las mayorías, pero me parece que lo que tiene de representativo el Congreso es la posibilidad de llevar la voz de todas las provincias.
No perdería esa riqueza y ese debate con un montón de proyectos que presentamos los distintos bloques de todas las provincias y quedan marginados porque se tratan las iniciativas que le interesan al gobierno.
- La actividad del Congreso se convierte en una eterna extraordinaria.
- Todas son sesiones especiales. Es una dinámica que se instaló hace algunos años y no es buena porque se pierde la lógica de discutir los proyectos de todos.
- ¿La próxima sesión en Diputados será el 22 de abril?
- Está anunciada para tratar la “Ley de hojarasca” sobre la que estamos trabajando. El concepto de hojarasca refiere a todas esas leyes que no se aplican y fueron quedando obsoletas. Sin embargo, recibimos un planteo del sector cooperativo porque, entre esas normas, se derogan algunas que atañen al sector. Entonces, hay leyes que revisar porque están en vigencia.
- ¿Va a ir el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a dar su informe el 29 de abril?
- Tiene que ir, es su obligación como ministro (Art. 101 de la Constitución Nacional). Cualquier funcionario que está siendo investigado por la Justicia tiene derecho a defenderse, pero debe hacerlo apartándose del cargo, sobre todo cuando es de tanta importancia.
- En este caso, la cita en Diputados sería para dar su informe de gestión.
- Tiene que ir el Jefe de Gabinete. Si es Adorni, entiendo que no será en la mejor de las condiciones porque la sesión se va a perder en lo que no hemos logrado, que es llevarlo al recinto para que de las explicaciones sobre las denuncias que se presentaron en la Justicia. Eso es lo que va a terminar ocurriendo el 29. Creo que deberíamos discutir otra cosa como el largo listado de preguntas que le hicimos desde la Cámara.