El informe de Utilización de la capacidad instalada en la industria a valores de febrero publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) volvió a mostrar que las fábricas continúan con funcionamiento estancado y a media máquina, especialmente en los rubros de mayor tracción del empleo.
Las fábricas siguieron a media máquina: la capacidad instalada quedó en 54,6% en febrero
La industria operó en cuatro puntos por debajo del mismo mes del año pasado. Sectores ligados a refinación y químicos sostienen niveles altos, mientras automotriz, textiles, caucho y metalmecánica siguieron operando con fuerte ociosidad.
El nivel general de uso de la capacidad instalada se ubicó en 54,6%, por debajo del 58,6% registrado en el mismo mes de 2025. La baja fue de cuatro puntos porcentuales interanuales y dejó al segundo mes de 2026 todavía en una zona muy baja de actividad efectiva sobre el potencial productivo.
En enero había dado 53,6% y en febrero subió apenas un punto hasta 54,6%. Si se toman juntos ambos meses, el primer bimestre quedó en torno a 54,1% de uso promedio de la capacidad instalada, por debajo de los bajos niveles con los que ya había arrancado 2025.
La secuencia mes a mes muestra que el año pasado febrero había marcado 58,6%, y recién entre septiembre y octubre la industria logró operar por encima del 61% de su capacidad. El comienzo de 2026 volvió a estar por debajo de ese piso.
A dos velocidades
El mapa sectorial volvió a mostrar una industria profundamente desigual. Por encima del nivel general quedaron refinación del petróleo (88,9%), papel y cartón (65,9%), sustancias y productos químicos (64,4%), industrias metálicas básicas (59,7%) y productos alimenticios y bebidas (58,6%).
Del otro lado, bastante más cerca de la ociosidad, se ubicaron edición e impresión (54,4%), productos del tabaco (49,5%), productos minerales no metálicos (49,0%), productos textiles (39,9%), industria automotriz (38,9%), productos de caucho y plástico (38,7%) y metalmecánica excepto automotores (33,9%).
Los sectores mejor posicionados siguen siendo, en general, los más vinculados a energía, insumos difundidos o ramas con demanda más específica. Los más castigados, en cambio, vuelven a ser varios de los que dependen más del mercado interno, del consumo durable o de la inversión productiva.
No es menor que el nivel más bajo de todo el cuadro vuelva a ser el de la metalmecánica excluida la automotriz, con apenas 33,9%. Eso implica que dos tercios de su potencial fabril quedaron sin uso en febrero. En la automotriz, el dato fue apenas mejor: 38,9%. En textiles, 39,9%. Son números demasiado bajos para ramas que suelen funcionar como termómetro del ciclo económico.
Sectores a la baja
El informe precisa que la industria metalmecánica fue la "principal incidencia negativa, registrando un nivel de utilización de la capacidad instalada de 33,9%, inferior al registrado en febrero de 2025 (44%) relacionado principalmente con los menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico”.
El INDEC también marcó que “la industria automotriz muestra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 38,9%, inferior al de febrero de 2025 (54,6%), debido a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices”. Lectura que completan la fabricación de maquinaria agropecuaria, que cayó 37,7% interanual, y la de aparatos de uso doméstico, que disminuyó 38,0%.
El deterioro no quedó encapsulado en bienes durables; también alcanzó una rama pesada del entramado industrial. En industrias metálicas básicas, el uso de la capacidad instalada bajó de 67,3% a 59,7% en un año. Agrega el informe que la producción de acero crudo mostró una caída interanual de 14% en febrero.
Entre los bloques más grandes, productos alimenticios y bebidas trabajó al 58,6%, también por debajo del 62,4% de febrero de 2025. El INDEC lo vinculó “principalmente a la menor molienda de oleaginosas y a una disminución en la producción de carne vacuna”. De acuerdo con el organismo, la molienda de oleaginosas cayó 21,9% interanual y la producción de carne vacuna, 8,2%.
Refinación: la excepción a la regla
La excepción más clara de la serie volvió a ser refinación del petróleo, con 88,9% de utilización, muy por encima del 73,9% de febrero de 2025. El informe lo atribuyó al “mayor nivel de procesamiento de petróleo crudo”. Es el bloque que sigue sosteniendo la parte más alta y que sigue ampliando la brecha al interior del sector.
También quedaron arriba del promedio papel y cartón con 65,9% y sustancias y productos químicos con 64,4%, aunque ambos mostraron comportamientos mixtos en la comparación con meses previos. En químicos, por ejemplo, el dato de febrero fue apenas inferior al del mismo mes del año pasado, cuando había marcado 63,4%. En papel y cartón, la baja fue más acotada: de 68,8% a 65,9%.
El informe se suma a la secuencia que ya venía mostrando a las fábricas operando a media máquina, como la fuerte caída del IPI manufacturero, evidenciando que la industria no sólo siguió usando menos de lo que podría sino que también produjo menos en sectores de golpeados por la debilidad de la demanda y freno de la producción nacional.