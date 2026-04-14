Las terminales automotrices y las empresas autopartistas de Argentina y Brasil coincidieron en la necesidad de tomar medidas para defender la producción en ambos países ante la sobre oferta global y la disrupción tecnológica liderada por China y consideraron muy importante posicionar al Mercosur “como una plataforma exportadora, para dejar de ser administradores del comercio y ser administradores de la producción”.
Ante el avance chino, automotrices de Argentina y Brasil quieren posicionar el Mercosur como plataforma exportadora
Buscan proteger la producción regional de la sobre oferta global y la disrupción tecnológica. Coincidieron que trabajar con una visión pragmática es una condición necesaria para potenciar la competitividad del bloque.
En el marco de Automechanika Buenos Aires 2026, las cuatro entidades del sector – que estuvieron representados por Claudio Sahad, presidente de ABIPEÇAS/SINDIPEÇAS, Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA; Juan César Cozzuol, presidente de AFAC y Igor Calvet, presidente de ANFAVEA - sellaron un acuerdo “para continuar y profundizar el trabajo con una visión integral público-privada a los efectos de actualizar y fortalecer la Política Automotriz Bilateral – ACE 14 en un desafiante contexto global de transformación tecnológica y creciente competencia industrial y comercial”.
De acuerdo con un comunicado de prensa emitido de manera conjunta, “las entidades del sector para no resignar participación en la captación de inversiones en las plataformas globales, acordaron principios para apuntalar la competitividad de la industria automotriz regional, que involucra a un mercado de 350 millones de personas, con un potencial de 5 millones de unidades de producción y que, en conjunto, concretó inversiones por más de U$D 22.000 millones en el último trienio”.
El sector automotriz tiene una importancia relativa decisiva en la actividad económica productiva de ambos países ya que representa el 20% deI PBI industrial en Brasil y 8,40% en la Argentina, un comercio intrazona que representa entre el 55% y 70% de las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial entre los países y emplea en conjunto más de 1.930.000 personas de manera directa e indirecta.
El acuerdo propone dar inicio a un “trabajo conjunto para focalizarse en una estrategia de especialización productiva que promueva el intercambio comercial a través de la complementación entre ambos países”, fortalecer la integración productiva regional a través del desarrollo de las respectivas cadenas de valor, impulsar políticas coordinadas que fomenten la competitividad y el desarrollo de tecnologías automotrices regionales, avanzar en la armonización y reconocimientos recíprocos de reglamentos técnicos automotrices y facilitar los procesos de manera fluida en las aduanas a ambos lados de la frontera.
Finalmente, dice el comunicado de prensa conjunto, “las entidades coincidieron que trabajar con una visión pragmática es una condición necesaria para potenciar la competitividad del bloque. El objetivo es claro: asegurar que antes del 2029 se establezcan nuevas reglas de juego para generar un ambiente propicio para el flujo de inversiones equilibradas que requiere la región”.