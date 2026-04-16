La producción manufacturera santafesina registró en febrero de 2026 una disminución con pocos precedentes del 14,9% interanual y de un 2% frente a enero de este año, registrando el segundo nivel más bajo de toda la serie desde su inicio en 2016, después de abril de 2020 que fue el peor mes de la pandemia, con el 76% de todas las ramas industriales mostrando menor actividad, el porcentaje más alto de los últimos 12 meses.
La industria santafesina se derrumbó en febrero 14,9% y está en su segundo peor nivel de los últimos 10 años
Después de abril de 2020, fue el peor mes de los últimos 10 años, después de haberse retraído 9,8% en enero de 2026 y 9,9% en diciembre de 2025.
De acuerdo con el informe sobre Actividad Industrial elaborado por la Federación Industrial de Santa Fe, las razones de esta caída brutal de la actividad manufacturera tienen una serie de causas que enumera en este orden: la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos de las familias; la menor competitividad-precio derivada de la apreciación cambiaria al dificultar las posibilidades de competir con bienes importados y las exportaciones y las altas tasas de interés que encarecen el financiamiento.
“La producción manufacturera enfrenta condiciones desfavorables -y de manera simultánea- generadas por una menor demanda interna, mayores costos financieros y de producción, apreciación cambiaria y apertura de importaciones sin política industrial”, dice en su informe la gremial empresaria santafesina.
Las ramas de actividad que crecieron en términos interanuales en febrero fueron la Industria siderúrgica (+8,2%), Productos lácteos (+7,9%), Molienda de cereales (+1,5%) y Productos metálicos para uso estructural (+0,8%), en tanto retrocedieron Edición e impresión (-2,4%), Carrocerías-remolques (-2,5%), Carne vacuna (-3,5%), Papel y productos papel (-5,9%), Muebles y colchones (-7,2%), Fiambres y embutidos (-9,0%), Productos de metal y servicios de trabajo metales (-9,3%), Manufacturas de plástico (-10,7%), Maquinaria de uso especial (-12,1%), Prendas de vestir (-14,2%), Maquinaria de uso general (-17,5%), Autopartes (-22,1%), Molienda de oleaginosas (-30,3%), Maquinaria agropecuaria (-37,7%), y Vehículos automotores (-39,1%).
Algunos de los comportamientos de las distintas actividades industriales en la provincia que describe el informe muestran un marcado deterioro que viene profundizándose sobre todo en los últimos cinco meses donde la actividad industrial se ha retraído en porcentajes inusuales para cualquier tipo de actividad económica. Alguna de ellas son las siguientes:
-El procesamiento de porotos de soja en Santa Fe registió en febrero de 2026 una disminución de 30,3% en relación con el mismo mes del año anterior. La molienda de soja en el segundo mes del año alcanzó a solo 1,6 millones de toneladas, mientras que la elaboración de aceite -de apenas 301 mil toneladas-, acusó tambien una aguda contracción de 34,0% interanual.
- La faena bovina en la provincia en febrero de 2026 tuvo una nueva caída de 3,5% interanual, prolongando la dinámica negativa del segundo semestre de 2025.
- La industria siderúrgica en Santa Fe presentó en el mes de febrero de 2026 una leve y parcial mejora ya que la producción de acero se incrementó un 8,2% interanual, no obstante, en productos laminados se observó una disminución de 5,6% en relación con febrero de 2025. En ambos casos la base de comparación anual es muy reducida, en un contexto donde cae la demanda desde 2024.
- La industria metalúrgica presentó en febrero de 2026 una caída de 25,2% interanual, alcanzando para un mes de febrero el nivel más bajo de la serie histórica.
- La industria autopartista santafesina está integrada por más de 150 empresas (14% del total nacional) que emplean a 5.800 trabajadores asalariados registrados en forma directa. A nivel nacional ene l primer bimestre del año tuvo una caída acumulada de 22,5%, que se explica por la disminución de las ventas en el mercado interno, la baja actividad productiva en terminales automotrices y las menores exportaciones. En el primer trimestre de 2026 el patentamiento de vehículos automóviles de procedencia nacional cayó un 42,4% respecto de 2025.
- La demanda de energía eléctrica por parte de un grupo importante de grandes usuarios industriales con actividad en la provincia de Santa Fe presentó en febrero de 2026 una disminución de 14,5% interanual. En cuatro plantas siderúrgicas el indicador de energía eléctrica mostró una baja de 2,3%, mientras que en once plantas del complejo oleaginoso la demanda se contrajo un 52,8% en el cotejo interanual.