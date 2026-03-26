La contracción industrial parece haber encontrado un punto de débil retorno
La producción fabril retroedió 3,9% interanual en febrero, pero mejoró 0,5% respecto a enero. Fiel advierte que las señales se hallan en un contexto de demanda interna deprimida y desafíos por los costos logísticos globales.
Desde un piso bajo, las metalmecánicas básicas anotan una recuperación en el margen.
De acuerdo con los datos más recientes de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), la actividad fabril en Argentina atraviesa un periodo complejo caracterizado por una caída sostenida, aunque con ligeros indicios de estabilización.
En el mes de febrero de 2026, “la actividad industrial retrocedió 3,9% en la comparación interanual” Este resultado marca una tendencia negativa prolongada, ya que el Índice de Producción Industrial (IPI) viene “encadenando ocho meses de contracción”.
Recuperación en el margen dentro de la recesión. Lejos de un cambio en la tendencia estadística.
A pesar de este panorama, la medición desestacionalizada mostró una leve mejora del 0,5% respecto a enero, lo que representa el segundo mes consecutivo con signo positivo en esta métrica particular.
El dato llega cuando el equipo económico de Luis Caputo da señales para reactivar la economía aún cuando eso signifique prolongar el camino de la desinflación. La tasa de referencia del Banco Central de la República Argentina se sitúa en el 29% nominal anual (TNA), 4 puntos por debajo de diciembre.
El ministro estimó además que las exportaciones del agro podrían alcanzar un total de US$ 42.000 millones en el escenario más optimista. Son ingresos adicionales de entre US$ 3.700 millones y US$ 8.700 respecto a los US$ 33.200 millones ingresados en 2025. El gesto de Caputo alienta la especulación de que dejará más pesos circulando, para lubricar la reactivación.
Contrastes sectoriales
Mientras tanto, el informe del centro de estudios que dirigen los economistas Juan Luis Bour y Daniel Artana, detalla una brecha significativa entre los distintos sectores productivos industriales durante el primer bimestre del año.
En el extremo positivo, “la refinación de petróleo lidera el ranking de crecimiento con una mejora acumulada de 7%”, seguida de cerca por las industrias metálicas básicas con un avance del 6.9%.
Las metalmecánicas básicas en positivo son la novedad destacada en el sector fabril.
Una metalmecánica básica es el eslabón inicial de la industria pesada. Se encarga de transformar materias primas metálicas (como láminas, tubos o barras de hierro, acero y aluminio) en piezas, herramientas o estructuras terminadas mediante procesos físicos y mecánicos.
Por el contrario, el sector más afectado sigue siendo el automotriz, el cual registró “un retroceso más profundo en la producción de automóviles”, acumulando una caída del 30,3% en lo que va del año debido a la contracción en exportaciones y ventas locales.
Otros rubros como los minerales no metálicos (-9.6%) y la metalmecánica (-6.2%) también muestran retrocesos que superan el promedio general.
Economía y empleo Pyme
Es importante señalar que Fiel no proporcionan datos específicos o desglosados sobre el "empleo Pyme". Sin embargo, el informe advierte sobre condiciones que afectan directamente la sostenibilidad de las unidades productivas menores, mencionando los “desafíos del contexto local en materia de competencia y debilidad de la demanda que enfrentaba la industria”.
Las cifras interanuales siguen negativas, a pesar de dos meses de recuperación.
Esta debilidad en el mercado interno, sumada a que los bienes de capital se contrajeron un 18,3% debido a un “menor nivel de producción de utilitarios y maquinaria agrícola”, sugiere un entorno de baja inversión que suele impactar en la creación y mantenimiento del empleo industrial de pequeña y mediana escala.
La presión competitiva se hace evidente en sectores de bienes de consumo durable, que sufrieron una “merma del 15,8% a causa de la caída de la producción de automóviles y bienes durables del hogar”.
Esta vulnerabilidad se ve agravada por factores externos, como “el potencial impacto del conflicto en Medio Oriente sobre costos directos de la energía e indirectos asociados a la logística de insumos y bienes finales”, lo que encarece la estructura de costos de los productores nacionales frente a la competencia externa
Perspectiva y contexto
Desde una perspectiva macroeconómica, el país parece haber encontrado un piso en su caída industrial, aunque la salida no es dinámica. El informe identifica que “en septiembre de 2025 se anotó el mínimo de actividad, resultando un potencial punto de giro (valle) de la recesión industrial”
No obstante, la situación socioeconómica es cautelosa, dado que “las señales relativas al inicio de una fase de recuperación... aun resultan débiles” y la mejora no se ha extendido de manera uniforme a todos los sectores
En síntesis, la industria muestra un “modesto avance comparado y una baja difusión de la mejora”, operando todavía en un marco de fragilidad del consumo y desafíos logísticos globales