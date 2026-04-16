INDEC

Precios mayoristas aceleraron 3,4% en marzo y desafían la tendencia de inflación

El Índice de Precios Internos al por Mayor pegó un salto y empardó la inflación minorista. El impulso principal vino del petróleo crudo y gas, que arrastró a los productos primarios y volvió a encender una señal sobre el traslado de costos en una economía doméstica todavía sensible a los shocks externos.