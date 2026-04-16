El informe del Sistema de índices de precios mayoristas publicado este jueves por el INDEC mostró un cambio de ritmo claro en la dinámica de los precios. El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró una suba mensual de 3,4%, muy por encima del 1% que había marcado en febrero, y acumuló en el primer trimestre un alza de 6,1%. En la comparación interanual, el avance fue de 27,9%. A la par, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) subió 3% y el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) también avanzó 3% en marzo.
Precios mayoristas aceleraron 3,4% en marzo y desafían la tendencia de inflación
El Índice de Precios Internos al por Mayor pegó un salto y empardó la inflación minorista. El impulso principal vino del petróleo crudo y gas, que arrastró a los productos primarios y volvió a encender una señal sobre el traslado de costos en una economía doméstica todavía sensible a los shocks externos.
El organismo explicó en el informe que el resultado del IPIM fue “consecuencia de la suba de 3,5% en los Productos nacionales y de 1,1% en los Productos importados”. Es decir: hubo presión local, pero también una reversión parcial en importados, que en febrero habían funcionado como ancla. La aceleración fue general, aunque el gran motor del mes estuvo bastante concentrado.
Además, el salto de marzo deja una señal incómoda para el Gobierno, que el mes pasado se había apoyado en una variación de apenas 1% del IPIM para remarcar la idea de una desinflación. "Podrán ponerlo como quieran pero la inflación está bajando y los Precios Mayoristas anticipan lo que viene a futuro en Minoristas", había señalado el presidente Javier Milei en aquella ocasión.
Sin embargo, marzo cambió la tendencia. En este sentido, los analistas remarcan diferencias entre índices: el IPIM más sensible al dólar, insumos y a los movimientos globales; en cambio, el IPC tiene un peso mucho mayor de servicios y consumos atados al mercado interno.
Shock energético
El corazón del movimiento de marzo estuvo en los productos primarios, que en el IPIM treparon 7,8% mensual. Dentro de ese grupo, el dato que desordena el promedio aparece enseguida: petróleo crudo y gas saltó 27,3%.
Según el cuadro de incidencias, fue el factor principal individual del mes, con un aporte de 2,02 puntos porcentuales sobre el nivel general del índice. Muy detrás aparecieron los productos refinados del petróleo, con una incidencia de 0,77 puntos, y luego alimentos y bebidas, con 0,31.
En el resumen ejecutivo, el INDEC lo deja planteado: dentro del IPIM, los productos nacionales avanzaron 3,5%, con un fuerte contraste entre productos primarios (+7,8%), manufacturados (+2,3%) y energía eléctrica (+2,1%).
En la dinámica energética, los productos refinados del petróleo subieron 6,6% mensual, mientras que sustancias y productos químicos avanzaron 1,4%. El encadenamiento es relevante porque muestra cómo un shock fuerte sobre crudo y gas empieza a filtrarse sobre otros tramos de la estructura mayorista.
Manufacturas e importados
Del lado de las manufacturas, el movimiento fue más moderado. Los productos manufacturados subieron 2,3% en el IPIM, mientras que el agregado de manufacturados y energía eléctrica avanzó 2,3%. Dentro de ese bloque, alimentos y bebidas —una de las divisiones de mayor peso— aumentó 2,5%; tabaco, 2,7%; papel y productos de papel, 1,8%; impresiones y reproducción de grabaciones, 3,0%; y productos de caucho y plástico, 2,3%. Hubo también rubros más quietos, como máquinas y equipos (+0,8%) o vehículos automotores, carrocerías y repuestos (-0,1%).
En el otro extremo, los productos agropecuarios mostraron una baja de 3,2%, lo que operó como amortiguador parcial del salto general. El mismo cuadro de incidencias lo marca de forma muy concreta: ese rubro restó 0,40 puntos porcentuales al nivel general del IPIM. Sin esa caída, el dato de marzo habría sido todavía más alto.
También cambió el papel de los importados, quebrando el efecto de ancla que habían tenido en la medición de febrero cuando habían caído ayudando a moderar el índice. En cambio, los productos importados subieron en marzo 1,1% en el IPIM y 1,2% en el IPIB. En el acumulado del año, de todos modos, todavía mostraron un comportamiento mucho más contenido: -0,1% en el IPIM y prácticamente neutro en el IPIB.
El informe del SIPM no se agota en el IPIM. El IPIB, que “excluye el efecto impositivo del IPIM”, avanzó 3,0% mensual y 27,1% interanual. El IPP, en tanto, “mide la variación de los precios de la producción local, excluyendo impuestos”, y registró una suba de 3,0% en marzo con un aumento interanual de 28,1%. En el caso del IPP, el resultado vino de una suba de 5,4% en los productos primarios y de 2,0% en los productos manufacturados y energía eléctrica.