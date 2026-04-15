Impulsado por los rubros Educación, Alimentos y Bebidas y Transporte, la inflación en Santa Fe fue en marzo del 3,6%, dos décimas más que la nacional, con lo cual los precios acumulan 9,3% de incremento en el primer trimestre del año y 32,7% en los últimos doce meses, de acuerdo con el relevamiento realizado por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos.
La inflación de Santa Fe en marzo fue más alta que la nacional: 3,6%
Acumula 9,3% en el primer trimestre y 32,7% los últimos 12 meses. Alimentos y bebidas fue el rubro que más aumentos de precios tuvo, acumulando 12,5%.
Como sucedió con el índice de inflación nacional del mes de marzo, Educación fue el rubro que más aumentó en el mes de marzo en la provincia de Santa Fe (7%) -por razones estacionales, este mes siempre muestra incrementos extraordinarios – seguido por Alimentos y Bebidas (4,2%), Transporte y comunicación (4,1%) y Otros Bienes y servicios (4%).
Por debajo del promedio de la inflación provincial aumentaros los precios de los rubros Indumentaria (3,5%), Vivienda y servicios básicos (3%), Atención médica y gastos para la salud (2,5%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,2%) y Esparcimiento (1,2%).
En marzo, los productos que más aumentaron fueron la naranja (10,2%) y todos los cortes de carne: la carne picada especial y el cuadril 9,9%, la nalga 9,7%, el asado 9%, la paleta 8,6% y el higado el 7%; en tanto el pollo se incrementó el 8,7% y la merluza fresca 7,9%.
Otros productos que aumentaron sus precios por encima del promedio de la inflación fueron el jamón cocido 5,8%, las salchichas de viena 4,7%, salame 4,9%, aceite de girasol 4,1% y el azúcar el 5,1% mientras que los precios que más bajaron en marzo fueron la manzana deliciosa -8,1%, el tomate redondo -4,4% y la harina de trigo -2,2%.
Respecto de las Principales aperturas de la canasta, el primer trimestre del año el sector que más aumentó sus precios fue el de la verdura con el 23,8%, la carne el 21,7% los servicios públicos el 17,3% y el transporte el 14,8%.
En tanto en los últimos 12 meses lo que más aumentaron fueron la carne con el 57% segudio por por los servicios públicos el 49,7%, alquileres el 48,9%, las frutas el 43,8% y los aceites y grasas con el 41,2%