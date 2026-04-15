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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 15 de abril, en Argentina

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo estabilidad con bajas puntuales, el blue subió y el MEP también avanzó durante la jornada de este martes.

Así cotiza el dólar. Crédito: Xinhua.Así cotiza el dólar. Crédito: Xinhua.
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El dólar abrió este miércoles 15 de abril 2026 con mínimas variaciones a nivel general en los bancos argentinos.

11:00 / Mié. 15.04.2026

Cotización del MEP, blue y mayorista

Dólar Blue: $1.390,00 para la compra; $1.410,00 para la venta.

Dólar MEP: $1.408,62 para la compra; $1.408,99 para la venta.

Dólar mayorista: $1.352 para la compra; $1.361 para la venta.

09:57 / Mié. 15.04.2026

La cotización del dólar en cada banco

Banco Entre Ríos: $1.410,00 para la compra y $1.460,00 para la venta.

Banco Santa Fe: $1.350,00 para la compra y $1.400,00 para la venta.

ICBC: $1.325,00 para la compra y $1.385,00 para la venta.

Banco Bica: $1.340,00 para la compra y $1.395,00 para la venta.

BBVA Banco Francés: $1.340,00 para la compra y $1.390,00 para la venta.

Banco Nación: $1.335,00 para la compra y $1.385,00 para la venta.

08:48 / Mié. 15.04.2026

Así cerró el dolar el martes

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