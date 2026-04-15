El dólar abrió este miércoles 15 de abril 2026 con mínimas variaciones a nivel general en los bancos argentinos.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 15 de abril, en Argentina
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo estabilidad con bajas puntuales, el blue subió y el MEP también avanzó durante la jornada de este martes.
Así cotiza el dólar. Crédito: Xinhua.
11:00 / Mié. 15.04.2026
Cotización del MEP, blue y mayorista
Dólar Blue: $1.390,00 para la compra; $1.410,00 para la venta.
Dólar MEP: $1.408,62 para la compra; $1.408,99 para la venta.
Dólar mayorista: $1.352 para la compra; $1.361 para la venta.
09:57 / Mié. 15.04.2026
La cotización del dólar en cada banco
Banco Entre Ríos: $1.410,00 para la compra y $1.460,00 para la venta.
Banco Santa Fe: $1.350,00 para la compra y $1.400,00 para la venta.
ICBC: $1.325,00 para la compra y $1.385,00 para la venta.
Banco Bica: $1.340,00 para la compra y $1.395,00 para la venta.
BBVA Banco Francés: $1.340,00 para la compra y $1.390,00 para la venta.
Banco Nación: $1.335,00 para la compra y $1.385,00 para la venta.
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