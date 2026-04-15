Análisis

Guerra, carne y servicios: los factores que impulsaron la inflación de marzo

Tras el 3,4% registrado por el INDEC, el economista Germán Rollandi detalló en CyD Litoral cómo el impacto de los conflictos internacionales y la suba en educación condicionaron el índice. Además, las proyecciones para el próximo mes y el desafío oficial de quebrar la barrera del 2% recién hacia el segundo semestre.