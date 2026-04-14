La inflación de marzo en la Argentina fue del 3,4%, de acuerdo a los datos informados este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
La inflación de marzo fue del 3,4% y llegó al 9,4% en el primer trimestre del año
El Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor correspondiente al tercer mes del 2026. Fue el registro más alto en un año. Milei reconoció que "el dato es malo", pero que "decrecerá" en el corto plazo.
Fue el tercer dato de 2026 del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta manera, el registro anual acumula un total de 9,4% en el primer trimestre del año, consumiendo casi la totalidad de los contemplado en la Ley de Presupuesto (10,1%).
En el antecedente inmediato, la inflación de enero y febrero había dado 2,9%, con el agregado institucional por la renuncia de Marco Lavagna por la suspensión de la nueva medición, con la continuidad de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2004/05, ahora bajo la conducción de Pedro Lines.
Fue el primer mes por encima del umbral de los 3 puntos, tras el dato de marzo del año pasado, cuando había marcado 3,7%. Además, marcó el séptimo mes consecutivo por encima del 2% mensual, en una secuencia que viene en ascenso desde el piso alcanzado en mayo de 2025 (1,5%) que luego trepó en el segundo semestre: 1,9% en julio y agosto; 2,1% en septiembre; 2,3% en octubre; 2,5% en noviembre; 2,8% en diciembre; y 2,9% en enero y febrero.
En la comparación interanual, el IPC de marzo fue del 32,6%, registrando un rebote tras las bajas que se fueron dando por arrastre a mediados del año pasado. En mayo había sido del 43,5%, en junio 39,4%, julio 36,6%, agosto 33,6%, 31,8% en septiembre, 31,3% en octubre, 31,4% en noviembre; 31,5% en diciembre; enero en 32,4% y febrero en 33,1%.
Argumentos del gobierno
El presidente Javier Milei reconoció que "el dato es malo". Una vez publicado el registro, señaló en un mensaje de X: "El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna". A su vez, indicó que hay "elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente".
En tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, ofreció una explicación del alto número: "En el mes se registró un impacto significativo de la guerra en Medio Oriente, en línea con los efectos registrados en otros países". Asimismo, resaltó que "la economía continúa atravesando un proceso de corrección de precios relativos, lo que se verificó principalmente en los precios de los servicios regulados y en Carnes y Derivados".
Luego, el Jefe de Hacienda reiteró el argumento oficial de que la inflación es un fenómeno monetario y que "a medida que el impacto rezagado del desplome pre electoral en la demanda de dinero el año pasado vaya perdiendo fuerza, el orden fiscal y monetario permitirán que la inflación continúe su convergencia hacia niveles internacionales".
Composición
En el informe, el Instituto Nacional de Estadística y Censos desmenuzó las mediciones por categorías, donde lideraron el incremento, seguidos de los precios Regulados (5,1%) seguidos por el IPC núcleo (3,1%) los precios Estacionales tuvieron un crecimiento del 1%.
En la segmentación por rubros, la división con mayor aumento en el mes fue Educación que subió 12,1%, impulsada principalmente por el inicio de clases. Sobre este capítulo, Caputo sostuvo que fue "la más baja de los últimos 8 años para el mes de marzo".
La segunda división con mayor aumento fue Transporte (4,1%) debido al incremento en los combustibles, el costo del transporte público y de los pasajes aéreos, a los que el Ministro de Economía adjudicó "impactos directos de la situación internacional".
Detrás estuvo Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con un incremento del 3,7%. En tanto que Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 3,4%, impulsados sobre todo por nuevas subas en carnes, en línea con la media nacional.
Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en marzo de 2026 fueron Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).
Además, el organismo detalló las variaciones mensuales dividido por regiones de la Argentina. El Noreste fue la región con mayor suba mensual (4,1%) y Patagonia, la de menor (2,5%). La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por la suba de las Carnes y derivados (6,9% en GBA).