El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó que la economía argentina crecerá este año el 3,5%, lo que representa una baja de 0,5 puntos con relación a la estimación previa del mes de enero, y espera que la inflación sea de 30,5%, 10 puntos más que en el último informe y 20 puntos más que lo estimado en el presupuesto de 2026 aprobado por el Congreso nacional.
El FMI pronostica para Argentina menos crecimiento y más inflación
Estima que la economía aumentará 3,5% y el costo de vida subirá a 30%. Preocupan los efectos de la guerra en Medio Oriente en la economía mundial.
Respecto de la economía global, el organismo cree que después de haber “resistido” el aumento de las barreras comerciales y la incertidumbre el año pasado, compensado en parte por las inversiones tecnológicas, “la actividad mundial enfrenta ahora la dura prueba del estallido de la guerra en Oriente Medio” y estima que de continuar el conflicto, el crecimiento mundial se desacelere hasta el 3,1% en 2026 y el 3,2% en 2027, además de un leve aumento de la inflación por el impacto en “los mercados de materias primas, las expectativas de inflación y las condiciones financieras”, que rondará el 4,4% y 3,7% anual respectivamente.
Las proyecciones están incluidas en el informe Perspectivas Económicas Globales y contradijeron los anticipos optimistas del ministro de Economía, Luis Caputo, hechas esta mañana en el Summit 2026 de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) que aseguró que “los próximos 18 meses serán los mejores de las últimas décadas”.
También Caputo instó a los empresarios a adecuarse a la nueva etapa que transita el país, aseguró que el “camino no va a cambiar” atribuyó las diferentes realidades que atraviesan los distintos sectores a las decisiones que cada uno de los agentes adopta en la actual coyuntura y no a las inconsistencias del programa económico y después de admitir que “lamentablemente el trabajo creció en los sectores informales”, dijo que esto cambiara porque “para que haya empleo tiene que haber inversión sostenida y nosotros estamos atrayendo masivamente inversión”.
El equipo económico encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, visjarán esta semana Washington para participar en las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial con el objetivo adicional de destrabar un desembolso de US$ 1.000 millones.