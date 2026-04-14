Hasta el momento, la convocatoria tiene fecha y lugar: 29 de abril en la Cámara de Diputados de la Nación. Ese día está previsto que el Jefe de Gabinete de ministros Manuel Adorni asista al Congreso Nacional para brindar su primer informe de gestión.
Adorni, blindado por la cúpula del gobierno nacional, prepara su informe en el Congreso
El Presidente de la Cámara de Diputados ratificó el trámite, en tanto la oposición insiste con una interpelación. La Justicia sigue investigando viajes y bienes del Jefe de Gabinete.
El ex vocero presidencial asumió en su nuevo cargo en noviembre de 2025 para reemplazar a Guillermo Francos. Se convirtió entonces en el tercer Jefe de Gabinete del presidente Javier Milei. El primero fue Nicolás Posse.
La convocatoria a la sesión especial no debería ser novedad. El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que “el jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno (…).
Marzo, el primer mes del período ordinario de sesiones, paso de largo y no hubo informe. Este llegará a fines de abril, tal cual confirmó en las últimas horas el Presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem.
“Compren pochoclo, va a ser picante”, anticipó el riojano.
Son alrededor de 4800 preguntas las que llegaron al despacho de Adorni a las que se sumarán todas las que surjan del propio auditorio compuesto por oficialistas (que avisaron que tendrán asistencia perfecta), aliados, oposición dura y dialoguistas.
Se descuenta que la reunión va a ser “picante” en ambos sentidos. Es conocido el estilo de Adorni para responder preguntas con ironía. Así fue durante sus años de vocero en los que se jactó de “domar” a periodistas acreditados en Casa Rosada aunque en la última conferencia de prensa, de hace casi tres semanas, la estrategia no le jugó a favor.
Sin embargo, la oposición lo espera para que explique la compra de viviendas, el viaje a Punta del Este con su familia en un avión privado, y la travesía a Nueva York junto a su esposa en la aeronave presidencial en el marco del Argentina Week que se realizó en marzo.
Explicaciones
En la última sesión de Diputados el 9 de abril, cuando se aprobó la reforma a la Ley de Glaciares, la principal oposición encarnada por Unión por la Patria motorizó un pedido de interpelación al Jefe de Gabinete, que no logró el respaldo necesario aunque obtuvo una mayoría de adhesiones (124 a 118).
Hacía falta una mayoría especial por tratarse de un asunto que estaba fuera del temario acordado para la sesión.
La insistencia para citar al funcionario de confianza de los hermanos Milei a una interpelación será llevada al recinto en una próxima sesión. La solicitud se hará en el marco del artículo 71 de la Constitución Nacional cuando indica que “cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes”.
Los apoyos
Mientras tanto, Adorni sigue cosechando respaldos del oficialismo más ligado a la cúpula del gobierno nacional: estos llegan del propio Milei, de su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia con quien se mostró este lunes el Jefe de Gabinete en un recorrido sin prensa por el Instituto Malbrán.
Y viajará el jueves a Vaca Muerta; del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo que lo bancó “a muerte”, y del propio Martín Menem, quien dijo poner “las manos en el fuego” por el funcionario.
Mientras todo esto ocurre, la Justicia avanza en varias líneas de investigación, incluidas citaciones a declarar de personas que intervinieron en sus operatorias inmobiliarias.
Adorni, de quien se espera una nueva convocatoria a la mesa política, se muestra en actividades resguardadas de la prensa y, al menos por ahora, evita volver al atril de vocero.