El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo del programa económico del Gobierno y afirmó que la situación actual muestra resultados dispares entre sectores, al sostener que “la realidad es heterogénea” y que no todos los actores “reaccionan igual” frente a los cambios.
Caputo defendió el rumbo económico y aseguró que “la realidad es heterogénea” en la Argentina
El ministro subrayó que el nuevo programa económico busca ajustar incentivos para cada sector, promoviendo la adaptación en un contexto de menor intervención estatal.
En ese marco, el funcionario planteó que el desempeño de la actividad y el consumo depende de los incentivos vigentes, en un contexto de transformación del esquema económico que impulsa la administración nacional.
Durante su exposición en el AmCham Summit 2026, el ministro buscó responder a las críticas sobre la caída del consumo y la actividad, al rechazar una lectura uniforme del escenario económico. En ese sentido, explicó que existen diferencias marcadas tanto entre sectores como en las decisiones de empresas y consumidores.
Un modelo basado en incentivos y adaptación
Caputo remarcó que el actual programa económico se apoya en un cambio de reglas respecto del pasado, con menor intervención estatal, reducción del déficit fiscal y mayor apertura. Según sostuvo, ese nuevo esquema modifica los incentivos y obliga a los actores económicos a adaptarse.
“Si das los incentivos correctos, obtenés los resultados correctos”, señaló el ministro, quien vinculó directamente las decisiones empresariales con el desempeño de cada sector.
En esa línea, utilizó ejemplos concretos para ilustrar comportamientos distintos frente al mismo contexto. Mencionó casos de empresas que optaron por reconvertirse y otras que, en cambio, decidieron retraerse ante el aumento de la competencia.
El funcionario sintetizó ese proceso con una frase que marcó el tono de su discurso: “Cambió la música, hay que cambiar el paso”, en referencia a la necesidad de adecuarse a las nuevas condiciones del mercado.
Reconversión, empleo y perspectivas
El titular del Palacio de Hacienda también se refirió al impacto del programa en el mercado laboral y admitió que existen sectores con mayores dificultades para recuperarse. Sin embargo, insistió en que la clave está en fomentar la inversión para generar empleo de calidad.
Según explicó, algunas actividades industriales ya comenzaron un proceso de reconversión hacia servicios, lo que forma parte de una transformación más amplia de la economía.
Caputo destacó además que el Gobierno busca acelerar ese proceso mediante señales que incentiven la inversión privada. “Para que haya empleo tiene que haber inversión sostenida”, afirmó.
De cara a los próximos meses, el ministro se mostró optimista y aseguró que el actual modelo permitirá mejorar la actividad económica. Incluso, proyectó que el escenario será más favorable en el mediano plazo, en línea con la consolidación del nuevo esquema.
No obstante, reiteró que los resultados no serán homogéneos y dependerán, en gran medida, de la capacidad de adaptación de cada sector y de las decisiones individuales dentro del sistema económico.