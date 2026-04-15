El equipo económico argentino encabezado por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, desembarcaron este miércoles en Washington para participar en las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial con el objetivo adicional de destrabar un desembolso de US$ 1.000 millones.
Caputo desembarcó en Estados Unidos y ya negocia el desembolso de dólares
Busca destrabar un giro de US$1.000 millones, pendientes de la última revisión
El jefe del Palacio de Hacienda postergó su llegada a la capital estadounidense para realizar una serie de presentaciones en las que intentó explicar la continuidad del plan económico tras los últimos datos negativos en Buenos Aires.
El Ministerio de Economía no dio a conocer la agenda del ministro, aunque se descuenta un encuentro con la titular del organismo, Kristalina Georgieva.
La situación del FMI
El FMI tiene frenado desde hace dos meses la aprobación de la segunda revisión y si bien no hubo explicaciones formales se entiende que las trabas pasan por el incumplimiento de compromisos que contiene el acuerdo.
Uno de ellos es la compra de reservas del Banco Central. Si bien el Gobierno ya adquirió la mitad de los US$10.000 millones que se comprometió a juntar este año, el desvío de la meta comprometida con el organismo a fines de 2025 es de unos US$11.000 millones y eso incomoda a una parte del Directorio.
El FMI quiere una acumulación más agresiva pero el Gobierno se niega porque no quiere presionar a la suba el tipo de cambio.
Este incumplimiento obliga al país a pedir una dispensa, que hasta el momento no se sabe si se concretó.
Por otro lado, el FMI también reclama más celeridad en la eliminación total del cepo cambiario y en la eliminación total de los subsidios a la energía.
En simultáneo, apoyo de Casa Blanca
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, volvió a respaldar al presidente Javier Milei y las medidas que implementó en su gobierno, y afirmó que Argentina “ha tenido un éxito fantástico”.
El funcionario de Donald Trump mostró nuevamente su apoyo al mandatario libertario. La última vez que lo había hecho fue en enero de este año, cuando defendió además el swap por US$ 20.000 millones.
“Esta vez es diferente en Argentina. El país ha tenido un éxito fantástico. Están acumulando reservas todos los días”, señaló durante una entrevista realizada en el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés).
Allí, el Secretario del Tesoro norteamericano destacó la baja en la pobreza y elogió la política macroeconómica adoptada por el Gobierno: “10 millones de personas han salido de la pobreza bajo el gobierno del presidente Milei”. Además, indicó que “los más pobres y los jóvenes” fueron quienes lo votaron ya que “hay mucho optimismo ahí” hacia la administración libertaria.
Las declaraciones de Bessent se dan luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) haya recortado sus estimaciones de crecimiento y aumentado las de inflación para la Argentina.
En el informe sobre las Perspectivas Económicas Globales (WEO), el organismo internacional achicó medio punto porcentual (p.p.) el crecimiento de la erconomía para el país. Así, prevé que que la expansión del PIB sea del 3,5%. Para 2027, ratificó su ponderación de avance de 4%.