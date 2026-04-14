El presidente Javier Milei reconoció que no le gustó el dato de la inflación del 3,4% de marzo informado este martes por el INDEC, que representó la mayor suba mensual en un año.
Javier Milei sostuvo que la inflación "se va a derrumbar hacia adelante"
Tras conocerse el dato del INDEC, el presidente se mostró confiado en que la evolución de precios retome la senda del decrecimiento y la economía argentina recupere actividad en un corto período.
Las declaraciones tuvieron lugar en el marco del AmCham Summit 2026, celebrado en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, encuentro que congrega a cerca de 1.500 líderes empresariales, autoridades nacionales y provinciales, y referentes del ámbito sindical.
En su discurso aceptó que la evolución de precios “de a poco viene subiendo desde mediados del año pasado”, pero aseguró que “se va a derrumbar para adelante”, en referencia a las cifras que hace nueve meses se ubican por encima del dos porciento.
“El crédito está creciendo, empezamos a recomponer el capital de trabajo y cuando eso pase, la Argentina vuelve a crecer. La inflación para adelante se va a derrumbar y la economía va retomar su senda de crecimiento que teníamos antes del ataque de la política”, remarcó.
“Cuando los políticos reciben un mal dato, fingen demencia o hablan de otra cosa. Nosotros tenemos cosas buenas para hablar hoy, pero como yo soy Milei y detesto la forma de hacer las cosas de la política tradicional y como odio la inflación y como el dato no me gustó, voy a hablar de inflación”, sostuvo al iniciar su exposición en el encuentro de la AmCham.
Y explicó: “La caída de la demanda de dinero de la segunda mitad del año pasado iba a impacatar en la tasa de inflación. Después está lo estacional, marzo es un mes con el impacto de la educación, después estuvo el impacto de la guerra y lo vinculado al transporte. Y está el impacto de la carne, todo eso es lo que explica ese salto de la tasa de inflación”.
“Hay que tener paciencia, cuando uno se desespera toma decisiones incorrectas”, insistió. Además, dijo tener "una buena noticia" hacia adelante: "La demanda de dinero está subiendo”, sostuvo en referencia a que esto "ayudará a bajar la inflación en el futuro".
También habló Caputo
Más temprano disertó el ministro de Economía, Luis Caputo. Aseguró que los próximos 18 meses van a ser "los mejores en las últimas décadas", como resultado de la estabilización macroeconómica y la llegada de inversiones.
El titular del Palacio de Hacienda destacó la decisión política del Gobierno para corregir variables clave de la economía y la importancia de atraer inversiones que promuevan el crecimiento.
Admitió que “el proceso de desinflación, que venía muy bien, se vio interrumpido durante el período previo a las elecciones, donde hubo una dolarización masiva, con una caída fuerte de la demanda de dinero. Como sabemos, la inflación es un fenómeno monetario”.
Aunque aseguró que “a partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación muy importante y mayor crecimiento. La inflación va a tener certificado de defunción”.
Asimismo, luego de que el INDEC publique el dato, realizó una publicación en X argumentando que "a medida que el impacto rezagado del desplome pre electoral en la demanda de dinero el año pasado vaya perdiendo fuerza, el orden fiscal y monetario permitirán que la inflación continúe su convergencia hacia niveles internacionales".
La inflación de marzo
El 3,4% de este martes fue el tercer dato de 2026 del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta manera, el registro anual acumula un total de 9,4% en el primer trimestre del año, consumiendo casi la totalidad de los contemplado en la Ley de Presupuesto (10,1%).
Fue el primer mes por encima del umbral de los 3 puntos, tras el dato de marzo del año pasado, cuando había marcado 3,7%. Además, marcó el séptimo mes consecutivo por encima del 2% mensual, en una secuencia que viene en ascenso desde el piso alcanzado en mayo de 2025 (1,5%) que luego trepó en el segundo semestre: 1,9% en julio y agosto; 2,1% en septiembre; 2,3% en octubre; 2,5% en noviembre; 2,8% en diciembre; y 2,9% en enero y febrero.
En el informe, el Instituto Nacional de Estadística y Censos desmenuzó las mediciones por categorías, donde lideraron el incremento, seguidos de los precios Regulados (5,1%) seguidos por el IPC núcleo (3,1%) los precios Estacionales tuvieron un crecimiento del 1%.
En la segmentación por rubros, la división con mayor aumento en el mes fue Educación que subió 12,1%, impulsada principalmente por el inicio de clases. Sobre este capítulo, Caputo sostuvo que fue "la más baja de los últimos 8 años para el mes de marzo".