Pasar abril

La Casa Rosada intenta amortiguar la suba del IPC y las causas judiciales del Jefe de Gabinete

Con Javier Milei y Luis Caputo oficiando de voceros en materia económica, la administración libertaria encara la suba inflacionaria y la situación judicial de un Manuel Adorni, quien promete estar el 29 de abril en el Congreso para dar su informe de gestión.