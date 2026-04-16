En lo que va de esta semana, lo que menos dejó de ser intrascendente en la Casa Rosada fue la coyuntura económica. Un frente que el Gobierno salió a intentar apaciguar a partir de que supo que el dato de inflación de marzo iba a mantener su curva ascendente tras diez meses consecutivos, derivando en lo que fue este último 3,4 por ciento, con un interanual del 32,6% y un acumulado en estos primeros tres meses de 2026.
La Casa Rosada intenta amortiguar la suba del IPC y las causas judiciales del Jefe de Gabinete
Con Javier Milei y Luis Caputo oficiando de voceros en materia económica, la administración libertaria encara la suba inflacionaria y la situación judicial de un Manuel Adorni, quien promete estar el 29 de abril en el Congreso para dar su informe de gestión.
Como prometieron en el ala sur de Balcarce 50, fue Javier Milei -y en gran parte Luis Caputo- quien se ocupó de oficiar de vocero en torno a las explicaciones por el incremento del Índice de Precios al Consumidor,, Mientras, se aguarda que las causas por enriquecimiento ilícito que apuntan a Manuel Adorni caigan en una meseta que no arrastre más la imagen del Presidente y su administración.
Uno de los colaboradores del Jefe de Gabinete le dijo a El Litoral: "Perfecto lo de Lijo. Celebramos la celeridad del juez. De hecho, eso le va a permitir a él demostrar que es inocente de culpa y cargo. Acá no hay nada que ocultar. Está todo en los papeles y lo que genere dudas ya está incorporado en la declaración jurada. No hay motivos para preocuparse", aseguró la fuente, que a la vez adelantó que ya llegaron a la Jefatura más de 6 mil preguntas para el informe de gestión que, según se sostiene en agenda, el principal funcionario de Karina Milei brindará en la Cámara baja el próximo 29 de abril.
El asistente adornista comentó que entre las consultas escritas "hay varias que tienen que ver con lo judicial, tanto de Adorni como en otras causas, y planteos para que los medios de comunicación desacreditados" en la sede del Poder Ejecutivo Nacional puedan volver a cubrir actividad en el Gobierno, luego de ser acusados de recibir financiamiento ruso con el objetivo de operar en detrimento de la gestión libertaria.
El informante pidió que "todos los que declaren en Comodoro Py, cualquiera que sea convocado por la Justicia, diga la verdad. La operación es simple. Las jubiladas no le prestaron la plata, fue una hipoteca que se hace en casos de operaciones inmobiliarias rápidas", argumentó, anexando que "la casa del country no es de lujo. Una pareja que labura hace 20 años me parece que tiene la posibilidad de adquirir eso. No se trata de una mansión en un barrio privado de Martínez", deslizó, y asimismo añadió que “lo de Manuel saliendo a hablar en conferencia o alguna entrevista se está analizando, pero veremos”, refrendó.
Rumbo económico
Cruzando hacia el sector norte del palacio ejecutivo, este diario interceptó a uno de los funcionarios que cruza permanentemente desde Hacienda hacia los principales despachos del primer piso. El colaborador directo del ministro de Economía afirmó que “se espera un repunte en mayo” de los números, y enfatizó que la dirección del rumbo "es correcta”.
En esa línea, expuso que “ha tenido injerencia en la situación el conflicto bélico de Oriente Medio”. Sin permitirse entrar en dudas, el hombre de Luis Caputo manifestó que “es evidente que este mes salió la inflación más alta, no sé si va a bajar rápidamente porque aún hay resabios de la guerra, pero tenemos en cuenta que existen varias cuestiones a favor, por ejemplo, que se espera una mejor cosecha”, sintetizó.
El referente del sector financiero no evitó destacar que, “este Gobierno está sobrecumpliendo, como ningún otro, las metas que se acordaron con el Fondo Monetario Internacional, y la compra de reservas se está ampliando sistemáticamente. Así que nadie puede decir nada al respecto. De hecho, como dijo Javier (Milei), la demanda de dinero da muestras de volver a expandirse y eso significa que la actividad va camino de la recuperación que veníamos sosteniendo hasta marzo, antes de ese proceso desestabilizador que la oposición pretendió imponer sin éxito en las urnas”, reforzó.
Otro de los altos asesores de los hermanos Milei, aprovechó un texto en redes del Jefe de Estado, pidiéndole a los periodistas acreditados en la Rosada que no se olviden de escribir y mencionar que “ya hace un año que se levantó el CEPO. Un hito que no puede pasar desapercibido”, señaló, aunque necesitó augurar que “el beneficio ya llegará a las empresas. En dos años no podemos arreglar los desastres de los gobiernos anteriores”, subrayó.
Relación con provincias
Por otra parte, este medio quiso saber cómo viene la rueda con gobernadores que están desembarcando en el edificio del poder central. Entre ellos, el rionegrino Alberto Weretilneck, antes el puntano Sergio Poggi y previamente el correntino Juan Pablo Valdés. Este último recibirá a Mauricio Macri en los próximos días luego de una visita a otro aliado de La Libertad Avanza, el radical chaqueño Leandro Zdero. “Agenda común de trabajo”, fue la respuesta de los colaboradores del ministro del Interior Diego Santilli, a quien se vio en otra postal encabezada por Karina Milei en compañía de Alfredo Cornejo (Mendoza) y un potencial candidato presidencial del PRO en 2027, Rogelio Frigerio, mandatario provincial de Entre Ríos que por ahora pareciera ir en camino de un acuerdo electoral de cara a los sufragios nacionales. Las especulaciones en torno a la ausencia de Adorni en la postal fueron atribuidas desde el seno libertario a que el ministro coordinador tuvo que acompañar al titular del Ejecutivo a su exposición en la Cámara de Empresas de EEUU y Argentina –AmCham-.
Los capitostes de LLA desestiman las movidas macristas en territorios donde prevén que no va a haber fuertes cambios con respecto a los armados del 2025. “Ellos, y quedó demostrado con la Ley de Glaciares, el RIGI y otras reformas nuestras están convencidos en sostener el equilibrio fiscal. Obviamente que van a reclamar fondos y en eso estamos: corredores viales, cajas previsionales y adelanto de coparticipación ¿falta?... sí, pero la inversión es el proceso natural que va a acelerar que se termine con el mecanismo de dependencia que tienen las provincias con la Nación. Los temas fiscales son fundamentales y en eso estamos trabajando con los gobernadores. Es voluntad, y vale decir, ser partícipes de un proyecto claro como el que encara el presidente Milei”, remarcó la garganta oficial que no mostró dudas con respecto al pronóstico de 18 meses “que serán los mejores”, como predijo el mandamás de Hacienda en sus últimas presentaciones públicas.