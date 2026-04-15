Comunicado conjunto

Rectores de 15 universidades apoyan los cambios en la selección de jueces

Se trata de la propuesta de la Corte Suprema para otorgar más transparencia al procedimiento y privilegiar el orden de méritos, restando peso a los criterios más “subjetivos”. Con posturas divididas, el Consejo de la Magistratura inició el debate. Reclamo por la paridad de género.