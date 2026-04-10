El Consejo de la Magistratura comenzó este jueves a discutir 15 propuestas para reformar el proceso de selección de jueces, luego de que desde la propia Corte Suprema se formulara una propuesta que modifica las pautas actuales.
El Consejo de la Magistratura debate cómo elegir a los candidatos a jueces
Ya comenzó a considerar las 15 propuestas para modificar el reglamento, priorizando pautas objetivas y restando espacio a la discrecionalidad política. Definiciones en los casos del rosarino Salmain y la jueza Capuchetti, que investiga el atentado contra Cristina Kirchner.
Esto fue en una reunión conjunta entre las comisiones de Selección y Reglamentación para inaugurar el análisis del "Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados", enviado por la Corte.
Según anunció el máximo tribunal, la propuesta introduce modificaciones "orientadas a garantizar que el mérito y la idoneidad sean el vector determinante de la selección de magistrados", con el objetivo de "reducir aún más potenciales ámbitos de discrecionalidad".
Al reducir los márgenes de discrecionalidad, se pretende fortalecer la evaluación de antecedentes priorizando el rendimiento académico y el mérito efectivo por sobre la mera trayectoria burocrática, así como asegurar el anonimato en las pruebas de oposición e introducir reglas más claras y previsibles para las entrevistas personales. Y, sobre todo, evitar que en el orden de mérito final se impongan instancias de carácter más "subjetivo", como la entrevista personal.
La discusión comenzó en la misma jornada en que el Senado nacional daba ingreso a 62 pliegos para cargos judiciales, los primeros enviados en lo que va de la gestión de La Libertad Avanza, y entre los cuales están incluidos los postulados para encabezar los dos juzgados federales de la ciudad de Santa Fe: Emilio Rosatti para el No. 1 y Walter Rodríguez para el No. 2.
Este mismo jueves tuvo lugar la reunión de la Comisión de Administración Financiera, por primera vez conducida por el actual viceministro de Justicia y consejero en representación del Poder Ejecutivo, Santiago Viola.
Al archivo
Mientras tanto, la Comisión de Disciplina abrió este miércoles el período 2026 considerando varios casos, entre ellos algunos que supusieron tensiones, producto de posicionamientos políticos.
En una votación dividida, el oficialismo del organismo logró imponer el cierre de la denuncia contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien estuvo bajo la lupa por las presuntas irregularidades en el manejo del teléfono de Fernando Sabag Montiel.
El bloque de los jueces, junto a representantes académicos y del Senado, consideró que la investigación ya no tuvo razón de ser y que mantenerla abierta, como reclamaron los consejeros kirchneristas, representó "una maniobra de dilación política".
El consejero Diego Barroetaveña fue quien impulsó el archivo definitivo del caso. Sostuvo que las acusaciones sobre el borrado del celular del atacante de Cristina Kirchner se basaron en hechos ya investigados y que la insistencia del kirchnerismo solo buscó un efecto mediático ajeno a lo disciplinario, protegiendo así a la jueza de lo que definió como una "persecución injusta".
Desde la oposición, el diputado Rodolfo Tailhade y la senadora Anabel Fernández Sagasti, que representan al sector junto a Vanesa Diley y Mariano Recalde, reaccionaron con dureza ante lo que calificaron como un "blindaje" corporativo.
En trámite
En otro orden de temas, la Comisión aceleró el trámite vinculado al juez federal de Rosario Gastón Salmain y dispuso su remisión al plenario para que sea derivado a la Comisión de Acusación.
La medida fue adoptada en el marco del expediente 104/2025, luego de que la consejera Alejandra Provítola diera por concluida la etapa disciplinaria y presentara un dictamen en el que propuso el pase de las actuaciones, junto con toda la prueba recolectada.
Durante la reunión, el presidente de la comisión, César Grau, respaldó la iniciativa al señalar que comparte "los fundamentos de la doctora Provítola" y que, en virtud del principio de unidad de investigación, resulta pertinente que el caso continúe en la Comisión de Acusación, donde ya tramitan otros expedientes vinculados.
En la misma línea, el consejero Diego Barroetaveña sostuvo que, una vez remitida la causa, deberá imprimirse "un trámite veloz", al advertir que se trata de una situación "anómala", ya que el magistrado cuenta con un procesamiento penal y continúa en funciones.
La suspensión del magistrado antes de ser sometido a jury fue formalmente solicitada por la diputada provincial santafesina Lionella Cattalini, y también por los trabajadores de la Justicia Federal de Rosario.
El expediente investiga a Salmain por presunta omisión de antecedentes al momento de concursar para el cargo -en particular, la no declaración de una cesantía en 2001- y por su situación procesal en una causa penal en la que fue procesado por cohecho pasivo agravado y prevaricato.
En paralelo, la Cámara Federal de Rosario confirmó recientemente ese procesamiento, en una investigación que lo vincula con el presunto cobro de una coima de 200 mil dólares a cambio de dictar una resolución favorable; una maniobra que el propio presidente de la Corte, Horacio Rosatti, denunció ante el Consejo en 2025.
Sorpresiva presencia de Rosatti en el Consejo de la Magistratura
El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, se hizo presente sorpresivamente en la reunión conjunta entre dos comisiones para comenzar a analizar los proyectos para modificar el Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados, entre los cuales está el que impulsó el máximo tribunal, con la firma de los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El presidente no integra ninguna comisión, pero decidió sumarse al encuentro, agradecer la pronta convocatoria y prometer que se trabajará entre todos para generar “la mejor decisión posible”.
“Buenos días a todas y todos. Saben que no integro ninguna de estas comisiones pero quería hacerme presente para agradecerles especialmente a ustedes como consejeros, a los letrados, a los empleados, el hecho de que hayan generado esta reunión conjunta sobre un tema relevante. Un tema sobre el que el Consejo ya venía trabajando y que hay muy valiosos aportes y proyectos oportunamente planteados por consejeros y consejeras algunos con mandato vigente y otros que no están más. Entonces quería agradecerles la prontitud con la que han tomado el tema. Como saben, la Corte ha hecho una propuesta que creo que tiene elementos valiosos que sin duda serán enriquecidos por la opinión de todos ustedes”.
“Creo que hay muchos puntos de contacto entre todas las propuestas –dijo-. Creo que vamos a trabajar con la opinión de las organizaciones no gubernamentales que han pedido intervención y la dinámica propia de un órgano colegiado en el que se busca permanentemente el consenso entre todos”.
“Quería dejar estas palabras nada más. Estoy en pleno día de acuerdo en la Corte y vuelvo (ala Palacio de Tribunales) pero quería expresarles mi agradecimiento por haber tomado el tema y haber realizado esta reunión conjunta. Vamos a trabajar y trabajar mucho para tomar la mejor decisión posible. Simplemente esto y los dejo trabajar”, señaló.