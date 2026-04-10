A instancias de la Corte

El Consejo de la Magistratura debate cómo elegir a los candidatos a jueces

Ya comenzó a considerar las 15 propuestas para modificar el reglamento, priorizando pautas objetivas y restando espacio a la discrecionalidad política. Definiciones en los casos del rosarino Salmain y la jueza Capuchetti, que investiga el atentado contra Cristina Kirchner.