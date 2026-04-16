En un contexto de caída en las ventas de consumo masivo, que en el caso de las pymes las ventas llevan 11 meses consecutivos de retrocesos, aumento de los servicios públicos y combustibles, aceleración de la inflación y pérdida del poder adquisitivo de los salarios; el empleo privado el empleo registrado privado volvió a caer en enero y desde noviembre de 2023 la caída acumulada superó la barrera de los 300.000 trabajadores, de acuerdo con la información suministrada por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
En enero se perdieron en Santa Fe 3.800 empleos privados registrados
Desde diciembre de 2023 hay 15.600 empleos menos en la provincia. Además, el primer mes del año cerraron 1985 empresas en todo el país.
En la provincia de Santa Fe, el empleo siguió el derrotero de la trayectoria del nacional y solo en el mes de enero de 2026 se perdieron 3.800 empleo privados registrados (508.100 contra 511.900 de diciembre de 2025) y acumula 15.600 puestos de trabajo menos desde diciembre de 2023 de acuerdo con un informe difundido por el ex ministro de Trabajo de la provincia Juan Manuel Pusineri.
A nivel nacional, desde diciembre de 2023 el sector privado registrado perdió 206.262 empleos, el público 77.044 y el de casas particulares 21.016, los que suman 304.322 empleos registrados menos mientras que se crearon 157.968 nuevos monotributistas, lo que muestra un deterioro de la calidad del empleo y un retroceso en las condiciones de trabajo, que el gobierno nacional considera como una buena noticia pese a que no lo es bajo ningún estándar.
Por sectores, tal como desmenuzó en su cuenta de X el Investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma, Luis Campos, la construcción viene mejorando lentamente (382.300 empleos en enero 2026 contra 372600 de octubre de 2024), la industria atraviesa una situación crítica (1.125.100 en enero de 2026 contra 1.197800 de agosto de 2023) y los sectores más dinámicos del modelo apenas si suma algunos nuevos empleos: en el agro está apenas un 2,4% arriba de fines de 2023 y dentro de los valores más bajos de las últimas dos décadas; Minería y petróleo está casi un 10% debajo de los niveles de hace dos años e Intermediación financiera retrocede un 3,5% contra fines de 2023 y está en los valores más bajos desde 2011.
Menos empresas
En tanto el Monitor mensual de empresas que elabora Fundar relevó que en enero de 2026 hay 1985 empresas menos que en diciembre de 2025 (-0,4%) y acumula 16 meses consecutivas de pérdidas; que en el último año cerraron 13.158 unidades productivas (-2,6%), acumulando 23 caídas interanuales consecutivas y desde noviembre de 2023 el número de empresas disminuyó en 24.180 (-4,7%) siendo la peor caída en los primeros 26 meses de un gobierno.
Por sectores, la caída se da en todos y 14 de los 19 muestran una caída intermensual, siendo los más afectados Transporte y almacenamiento: -1,3% (436 empresas), Construcción: -1% (202 empresas), Serv. inmobiliarios: -0,8% (215 empresas), mientras que los que más crecieron fueron Servicios administrativos (3,5%), Asociaciones y servicios personales (2,7%), Petróleo y minería (0,89%), Electricidad, Gas y Agua (0,6%) y Salud (0,6%). Desde la asunción del actual gobierno los más perjudicados fueron Transporte y almacenamiento: -15% (5899 empresas), Inmobiliarios: -11,6% (3439 empresas) y Construcción: -8,9% (1947 empresas).
Por provincias, en enero de 2026 contra diciembre de 2025 solo aumentaron el número en Catamarca (0,31%) y Río Negro (0,23%), siendo las de peor desempeño La Rioja (-1,52%) y San Juan (0,95%) mientras que Santa Fe se perdió el 0,43% de las unidades productivas. En tanto en términos interanuales (enero 2026 contra enero 2025) todas las provincias perdieron empresas y desde la asunción de Javier Milei solo aumentó su número Neuquén (+1,46%).