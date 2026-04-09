Las exportaciones de bienes con origen en la provincia de Santa Fe sumaron los primeros dos meses del año U$S 2.416,4 millones, U$S 117,4 millones más que en 2025, lo que representa un 5,1%; mientras que los volúmenes exportados, medidos en toneladas, presentaron una suba de 10,0%, 465 mil toneladas más que en 2025, de acuerdo con el relevamiento publicado por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC).
Santa Fe exportó 10% más, pero la baja de los precios redujo a la mitad el ingreso de dólares
Los dos primeros meses del año sumaron U$S 2.416,4 millones, un 5,1% más que el año pasado. Pero es la mitad del aumento comparado con el aumento del volumen total. Las MOI fueron las de peor desempeño del bimestre, con caídas cercanas al 20%.
Como viene sucediendo en meses anteriores, el incremento de los volúmenes exportados no se refleja de la misma manera en el valor que generan ya que los precios promedios de los productos santafesinos disminuyeron 4,5% en relación con enero – febrero de 2025.
Los rubros que más crecieron en ingresos de divisas en el primer bimestre de 2026 respecto del primer bimestre del año pasado fueron Carnes (+67,5%), Cereales (+64,8%), y Grasas y Aceites (+29,2%); mientras que el que más cayó fue Residuos y desperdicios de la industria alimenticia (-39,9%).
Por rubros, el Ipec informó que el monto de las exportaciones de Productos primarios en el primer bimestre del año fue de U$S 394,8 millones, 32,2% más que en el mismo período de 2025 (+36,3% de volumen y -3,1% de precios); las de Manufacturas de origen agropecuario totalizaron U$S 1.842,4 millones, 3,6 más que el mismo período del año anterior (+0,7% en volumen y +3,0% precios); las de Manufacturas de origen industrial sumaron U$S 163,4 millones, 19,6% menos que en igual período del año 2025 (-11,7% en volumen y- 9,0 % los precios) y , finalmente, el valor exportado de Combustibles y energía fue de U$S15,7 millones, reflejando una variación interanual negativa de 18,2% (-13,3% en cantidades y -5,7% los precios).
Desagregado por rubros, Grasas y aceites ingresó U$S 750,5 millones y Residuos y desperdicios de la industria alimenticia U$S 720,3 millones, representando estos dos rubros el 60% del total de las exportaciones santafesinas; después lo hicieron Cereales U$S 344 millones; Carnes U$S 205,2 millones; Productos lácteos U$S 98,9 millones; Productos químicos y conexos U$S 66,8 millones; Máquinas y aparatos, material eléctrico U$S 47,4 millones; Semillas y frutos oleaginosos U$S 36,7 millones y Productos de molinería U$S 33 millones.
Una vez más, el producto Harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja fue el principal producto exportado en la provincia, seguido en importancia por el Aceite de soja en bruto, incluso desgomado; Carne bovina, deshuesada, congelada; Aceite de girasol en bruto; y Carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada.
Finalmente, también como viene sucediendo desde hace tiempo, India fue el principal destino de exportación con una participación sobre el total de las ventas externas de 15,5%, seguido de Brasil (6,5%), Vietnam (5,4%) Indonesia, Chile, China, Bangladesh, Perú, Ecuador, y Turquía.