Primer bimestre

Santa Fe exportó 10% más, pero la baja de los precios redujo a la mitad el ingreso de dólares

Los dos primeros meses del año sumaron U$S 2.416,4 millones, un 5,1% más que el año pasado. Pero es la mitad del aumento comparado con el aumento del volumen total. Las MOI fueron las de peor desempeño del bimestre, con caídas cercanas al 20%.