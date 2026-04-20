“Panorama recesivo”

En la industria metalúrgica están paradas 6 de cada 10 máquinas

En marzo la actividad cayó 4,1% interanual y se incremento de 1,5% con respecto a febrero, de acuerdo con el informe de ADIMRA. El sector acumula una caída de -6,9% en lo que va de 2026.