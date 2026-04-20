La actividad metalúrgica en el país volvió a retraerse en marzo (-4,1%) en términos interanuales, mostró un leve repunte comparado con febrero (+1,5) y acumula una caída de 6,9% en el primer trimestre del año, de acuerdo con el informe que difundió el Centro de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).
En la industria metalúrgica están paradas 6 de cada 10 máquinas
En marzo la actividad cayó 4,1% interanual y se incremento de 1,5% con respecto a febrero, de acuerdo con el informe de ADIMRA. El sector acumula una caída de -6,9% en lo que va de 2026.
El freno productivo por la caída del poder adquisitivo de los salarios, el costo financiero y la apertura de las importaciones son las principales causas de esta situación que, como describe la entidad en el informe, “refleja un uso muy acotado del aparato productivo y confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial” que ha tenido como consecuencia que 6 de cada 10 máquinas estén paradas.
Tres sectores mostraron mejoras en términos interanuales, en un contexto de caída de la actividad: Maquinaria Agrícola (1,8%), Autopartes (2,1%) y Carrocerías y Remolques (2,0%), mientras que el resto volvieron a mostrar retracciones: Otros Productos de Metal (-6,7%) Bienes de Capital (-6,6%), Equipamiento Médico (-6,5%), Equipo Eléctrico (-5,8%) y Fundición (-3,2%) registraron caídas interanuales persistentes.
El comportamiento de las cadenas de valor, según releva en estudio, muestra que solo las empresas vinculadas a los sectores Automotriz (2,0%) y Agrícola (0,7%) tuvieron un registro positivo, mientras que continuaron mostrando resultados negativos Consumo Final (-8,8%), Construcción (-6,7%), Petróleo y Gas (-4,7%), Energía Eléctrica (-2,9%), Minería (-2,7%) y Alimentos y bebidas (-1,4%).
Con respecto a las estadísticas provinciales, todos los distritos registraron caídas interanuales, profundizando el retroceso observado en los últimos meses y reflejando una contracción generalizada de la actividad, siendo Santa Fe el que tuvo la retracción más moderada (-0,3%) mientras que Buenos Aires (-5,6%) volvió a exhibir el resultado más desfavorable, manteniéndose como el principal aporte negativo al promedio general del sector. Córdoba (-3,1%), Entre Ríos (-1,7%) y Mendoza (-0,7%) profundizaron la contracción interanual con estadísticas negativas.
Tampoco son buenas las perspectivas para los próximos meses: en marzo, 6 de cada 10 empresas no esperan cambios positivos en su producción para los próximos 3 meses; mientras que el nivel de empleo del sector registró una caída interanual de -2,6% y -0,4% con respecto al mes anterior.
El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que “la utilización de la capacidad instalada en niveles mínimos históricos expone con claridad el deterioro estructural que atraviesa el sector. Los datos recientes no alcanzan a revertir una dinámica profundamente debilitada y sin señales consistentes de recuperación en el mercado interno”.
En esa línea, sostuvo que “las empresas metalúrgicas enfrentan una situación crítica, con márgenes cada vez más comprometidos y un horizonte inmediato muy poco alentador. La persistente falta de demanda interna agrava este escenario y ya tiene un impacto directo y creciente sobre el empleo, configurando un cuadro de extrema preocupación para toda la cadena productiva”.