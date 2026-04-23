El Índice de Confianza del Consumidor que elabora mensualmente el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella mostró en el mes de abril de 2026 una caída del 5,7% respecto de marzo del mismo año (cuando retrocedió 5,3% contra febrero) y una caída aún más importante medido interanualmente del 10,12% contrastado con abril de 2025.
La confianza del consumidor tuvo una fuerte caída en abril
El Índice de Confianza del Consumidor que elabora la Universidad Di Tella bajó en abril un 5,7 % respecto al mes anterior y acumula dos meses consecutivos de retrocesos.
Por regiones, registró caídas en todas las áreas, siendo el interior del país la que mostró la caída más pronunciada (-10,57%), seguida por CABA (-6,69%) y luego por el GBA (-1,53%).
Aún con éstos número el Interior continúa exhibiendo el índice más elevado de confianza en la actual gestión, pero el retroceso debería encender todas las luces rojas del tablero de comando ya que la región donde más alto apoyo tiene revela un agotamiento de la paciencia de los habitantes.
También debería despertar preocupación en el gobierno es que si bien medido por nivel de ingresos la caída del Índice de Confianza del Consumidor se verificó en ambos segmentos, la disminución fue más pronunciada entre los hogares de ingresos bajos (-12,60%), donde Javier Milei tuvo un apoyo muy importante, mientras que entre los hogares de ingresos altos la contracción fue más moderada (-1,80%).
Por subíndices, todos los componentes del ICC mostraron variaciones mensuales negativas: Bienes Durables e Inmuebles (-9,51%), seguida por Situación Macroeconómica (-4,30%), mientras que Situación Personal registró la disminución más moderada (-3,96%).
Finalmente, en abril, tanto las Condiciones presentes como las expectativas futuras registraron caídas. Las Condiciones Presentes disminuyeron 9,03%, mientras que las Expectativas Futuras lo hicieron en 3,30%.
Antes de conocerse estos datos del mes de abril, el miércoles al mediodía el presidente escribió un tuit donde dice textualmente: “TODOS LOS INDICADORES TIRAN PARA ARRIBA MENOS CONFIANZA DEL CONSUMIDOR IMPACTADO POR LAS BASURAS MEDIÁTICAS (95%). SIN DUDAS ODIAN AL PAÍS” como comentario a un tuit del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella que reflejaba estos datos.