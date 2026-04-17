La ejecución del presupuesto nacional sin contabilizar al sector financiero, revela que los ingresos totales cayeron 5,8% interanual en marzo a valores reales (-5,7% recursos tributarios y -7,1% no tributarios). A su vez el gasto primario retrocedió también un 5,8%, en tanto el superávit primario del mes -$930.284 millones- tuvo una baja real del 5,9%.
La recaudación nacional cae en promedio 5% mientras el PBI crece pero el salario formal retrocede
Sin privatizaciones, el superávit financiero del trimestre cayó 60,9%, lo que explica la revisión de metas del FMI. Transferencias a universidades y jubilaciones se salvaron del renovado ajuste; el gobierno posterga pagos para mantener a flote "la caja".
Los datos del Iaraf “en base caja” ocultan gastos efectuados pero no pagados por el gobierno central (es la explicación de deudas, por ejemplo, del Pami), que generan fuerte ruido político por estas horas en el país.
“El gasto en intereses (excluyendo el pago de intereses capitalizados registrados por debajo de la línea) cayó 3,0% en términos reales interanuales. En efecto, el superávit financiero de $ 528.981 millones de marzo de 2025 a valor actual se transformó en un superávit de $484.789 millones en marzo de 2026, determinando una baja real interanual del 8,4%”.
Los datos son significativos a la luz del compromiso anual del superávit, que en la última revisión del acuerdo con el FMI. Para 2026, existían dos referencias previas que marcaban el rumbo fiscal del Gobierno: en las proyecciones de mediano plazo se llegó a considerar un umbral del 2,2% del PBI.
El proyecto de Ley de Presupuesto presentado ante el Congreso fijaba un superávit primario del 1,5% del PBI. Esta era la cifra de referencia con la que el Gobierno venía trabajando hasta este mes; tras el acuerdo técnico anunciado en las últimas horas, el FMI y el Ministerio de Economía acordaron ajustar el objetivo anual a un 1,4% del PBI.
Tres que se “salvaron”
Nadie celebra abundancia en la Argentina del ajuste fiscal. Pero los datos analizados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal revelan que en el tercer mes del año, 3 de los 16 componentes del gasto tuvieron incrementos interanuales en términos reales.
“Los que subieron fueron transferencias a universidades (+765,7%), resto de gastos corrientes (+54,9%) y jubilaciones y pensiones contributivas (+2,1%). Este último ajusta automáticamente por la inflación de dos meses previos.
Por otro lado, los tres gastos que más cayeron fueron: subsidios a otras funciones (-100%), transferencias corrientes a provincias (-47,7%) y subsidios a la energía (-56,6%). “El gasto salarial, que participa con el 14% del gasto primario total, tuvo una baja real interanual del 5,2%, seguramente explicado tanto por una baja del salario real como de la planta de personal”.
Retroceso del 8% trimestral
Pero el dato más relevante del informe del Iaraf es que los ingresos tributarios totales cayeron 8% producto del estancamiento de la economía. El dato se compensó en parte con ingresos no tributarios del 38,9% real interanual, gracias a los ingresos extraordinarios por la privatización de la gestión de las represas del Comahue. El resultado: -5,1% respecto del primer trimestre del 2025.
El rol de las privatizaciones juega un papel relevante en prospecto oficial superavitario de los próximos meses. Luis Caputo dijo ante inversores en Washington que no emitirá deuda en el mercado internacional con altas tasas, por la guerra y por el “riesgo kuka” que eleva el Riesgo País.
El ministro anticipó que contará con recursos por privatizaciones y venta de activos, al tiempo que advirtió que tomará fondos “alternativos a niveles significativamente más bajos que los del mercado”. Dijo que no necesitará “por otro año y medio” ir a los mercados voluntarios de deuda en el exterior.
El superávit financiero del primer trimestre alcanzó los $1.809.730 millones, lo que representa una ligera suba real interanual del 0,5% en comparación con el mismo periodo de 2025. Pero sin privatizaciones el superávit financiero habría descendido hasta los $703.513 millones. Esto significaría una caída real del 60,9% en términos interanuales según Iaraf.
Una dinámica en retroceso
También el Ieral calculó una caída real del 4,8% en el total de recursos tributarios de marzo. Según el centro de estudios de la Fundación Mediterránea, la recaudación por derechos de exportación e importación es el rubro más afectado con una reducción del 25,7%.
Le siguieron impuestos internos con -14,0%; Ganancias y Bienes Personales presentaron una baja del 11,6%; seguridad social -3,1% e IVA Bruto e IDCB disminuyeron un 1,7%. El único rubro con saldo positivo fue Combustibles, que creció un 34,8%.
El papel del salario real
El salario real formal (que agrupa al sector privado y público) sufrió una fuerte caída a principios de 2024, alcanzando un mínimo de 85,4 puntos en febrero de ese año (tomando como base 100 el nivel de noviembre de 2023). En el análisis del Ieral/Fundación Mediterránea, aunque hubo una recuperación parcial durante 2025, la tendencia volvió a ser descendente.
Para enero/febrero de 2026, el índice se sitúa en 92,1 puntos, manteniéndose todavía un 7,9% por debajo de los niveles de noviembre de 2023 y muy lejos de los picos históricos de 2017, cuando superaba los 128 puntos.
Mientras que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) desestacionalizado muestra una recuperación que lo ubica en 105 puntos a comienzos de 2026, el salario real se encuentra significativamente rezagado en los mencionados 92,1 puntos.
Esta brecha de casi 13 puntos entre la actividad general y el poder adquisitivo de los salarios explica por qué el consumo y la recaudación de impuestos vinculados (como el IVA) no acompañan la mejora en los niveles de producción o actividad económica. Es el debate entre oficialismo y oposición por estas horas.
Consecuencias
La debilidad del salario real es una de las razones principales por las cuales la recaudación de la Seguridad Social cayó un 3,1% en términos reales interanuales en marzo de 2026
El Ieral destaca que la recaudación del IVA se ha "desprendido" de la evolución del EMAE, situándose por debajo de lo que cabría esperar dado el nivel de actividad, debido precisamente a que el salario real no ha recuperado su capacidad de compra.