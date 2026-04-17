Los contrastes del cambio de régimen

La recaudación nacional cae en promedio 5% mientras el PBI crece pero el salario formal retrocede

Sin privatizaciones, el superávit financiero del trimestre cayó 60,9%, lo que explica la revisión de metas del FMI. Transferencias a universidades y jubilaciones se salvaron del renovado ajuste; el gobierno posterga pagos para mantener a flote "la caja".