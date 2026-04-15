24 horas de visibilización

"La universidad no se apaga": Santa Fe se sumó a la jornada nacional por presupuesto y salarios

En el marco de una convocatoria federal, la comunidad universitaria santafesina visibilizó la crisis del sector y pidió la aplicación de la Ley de Financiamiento. Hubo actividades en la UNL y en la UTN. La lluvia trasladó la actividad al interior del Rectorado.