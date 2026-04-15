La escena estaba pensada como un abrazo simbólico a la manzana histórica del Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), pero la intensa lluvia obligó a reconfigurar la actividad de visibilización de este miércoles. Puertas adentro, en el hall del Paraninfo, la comunidad universitaria convirtió la convocatoria en una conferencia conjunta que condensó el mensaje central de la jornada federal impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): defender la universidad pública y exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
"La universidad no se apaga": Santa Fe se sumó a la jornada nacional por presupuesto y salarios
En el marco de una convocatoria federal, la comunidad universitaria santafesina visibilizó la crisis del sector y pidió la aplicación de la Ley de Financiamiento. Hubo actividades en la UNL y en la UTN. La lluvia trasladó la actividad al interior del Rectorado.
Aun con el mal tiempo, docentes, no docentes, estudiantes y autoridades de la universidad y de distintas facultades se hicieron presentes. "Ver toda esta gente que, a pesar de las condiciones del tiempo, se acercó acá, nos llena de energía para seguir adelante", expresó la rectora de la UNL, Laura Tarabella al abrir la alocución.
La actividad, replicada en universidades de todo el país bajo la consigna "La universidad no se apaga", incluye 24 horas de propuestas académicas, científicas, culturales y de extensión en todo el país. En Santa Fe, el abrazo se transformó en palabra conjunta entre autoridades universitarias, gremiales y estudiantiles, todos unidos en defensa de la educación.
Por la noche de este miércoles seguían las actividades de visibilización con clases abiertas, charlas, muestra de producciones académicas, música, con participación de diferentes unidades académicas, programas, áreas centrales de la universidad que también se reorganizaron para hacerse en el hall y en uno de los patios.
Una luz que "no se agota"
Tarabella insistió en el sentido de la convocatoria: "La universidad tiene una importancia estratégica, hay que cuidarla". Y profundizó: "Para que la universidad no se apague, tenemos que trabajar de manera articulada, exigir una ley aprobada por el Congreso Nacional. No estamos pidiendo otra cosa más que se implemente una ley que fue aprobada por el Congreso Nacional. Eso viene atado a las mejoras en las condiciones salariales de los docentes, de los no docentes, de las políticas educativas y las trayectorias de nuestros estudiantes".
En su mensaje, remarcó que "la universidad pública argentina ha demostrado que es imprescindible para generar desarrollo, mitigar desigualdades y construir condiciones más prósperas". También hubo una invitación a la ciudadanía porque "a la universidad la construimos entre todos. Queremos que se acerquen, que vuelvan hoy a la tarde con sus familias, porque este es un espacio público que nos pertenece".
"Hace más de 106 años que esta universidad tiene una potencia que la caracteriza. Y esa luz no se apaga", cerró Tarabella, en referencia doble a la consigna de la jornada y también al lema de la universidad, Lux Indeficiens.
Desde el sector docente, Oscar Vallejos sintetizó el eje del conflicto: "El sostenimiento de la universidad requiere financiamiento". Y enumeró tres puntos centrales: garantizar las actividades sustantivas, fortalecer las becas estudiantiles y recomponer salarios. Por su parte, desde el sector no docente, Rubén Núñez reclamó "la implementación completa de la ley de financiamiento universitario" y cuestionó "el desoír permanente del gobierno nacional a toda la comunidad universitaria".
Una semana de paro
En el marco de la jornada de lucha, la rectora y los representantes gremiales respondieron preguntas de los medios de comunicación sobre el paro docente que se lleva adelante toda esta semana y que ya suma 17 días de medidas de fuerza desde febrero (13 de ellas con mayor impacto en la pérdida de clases), lo cual resiente la actividad de las distintas facultades y, principalmente, de las cuatro escuelas pre universitarias que son primarias y secundarias.
-¿Cómo afecta la medida de fuerza a las escuelas preuniversitarias?, se le preguntó a Tarabella.
-Estamos transitando una medida de fuerza y dialogando permanentemente con la gremial docente. Tenemos que pensar estrategias de recuperación de aprendizajes, pero hay algo que no podemos negar: los salarios sufren un retraso importante.
-¿Qué significa la foto de unidad entre autoridades, gremios y estudiantes?
-En un momento tan particular tenemos que estar más unidos que nunca. Nos posiciona de una forma distinta frente a un gobierno nacional que todavía no nos está escuchando.
-¿Qué alternativas quedan para ser escuchados?
-Nuestros rectores y rectoras que fueron elegidos para presidir el CIN, están llevando adelante todos los pedidos de audiencia, en articulación las diferentes gremiales. Y permanentemente, los rectores y las rectoras estamos trabajando, haciendo reuniones al interior de nuestras propias universidades. Hay que seguir insistiendo, no podemos bajar los brazos. Tenemos que hacer visible cuáles son nuestros reclamos, cuál es la situación de la universidad.
Por su lado, Julia Salas, de la FUL, indicó en diálogo con El Litoral que "estamos a un mes de que comenzaron las clases y ya tuvimos tres semanas de paro; eso es lo que se ve. Pero los estudiantes entienden que el contexto nacional es complejo, que se aprobó una ley en el Congreso de la Nación que no se está llevando a cabo por el gobierno nacional y que la Justicia falló a favor de las universidades públicas, enfatizando en lo que son las becas de los estudiantes, la investigación y la recomposición salarial".
UTN Santa Fe: clases abiertas y reclamo
En la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Santa Fe, la jornada también se expresó a través de clases abiertas y actividades de visibilización. "Necesitamos que se sepa qué está pasando con el sistema universitario", planteó el decano Alejandro Tóffolo, quien remarcó que la universidad "no solo da clases, sino que aporta al desarrollo productivo, la ciencia y la tecnología".
Sobre el impacto de la crisis, advirtió: "En vez de pensar en tecnología, tenemos que pensar en presupuesto, y eso nos distrae", aunque aseguró que el sector seguirá "peleándola, buscando soluciones y acompañando las necesidades del medio; hoy hay que pensar más que nunca en procesos productivos y tecnologías".
Desde la asociación gremial docente, Alfonso Giménez Uribe, señaló que "la situación del sector docente es crítica" y reclamó la aplicación de la ley de financiamiento. La jornada incluyó tres clases abiertas y participación estudiantil, desde donde expusieron problemas edilicios de la facultad.