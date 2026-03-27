Revonación de autoridades

El CIN eligió a Bartolacci como presidente y declaró la "máxima alerta" en ciencia

Reunido en La Pampa, el plenario de rectores universitarios del país hizo una fuerte advertencia sobre salarios, reducción "inédita" de recursos y la situación "crítica" del sistema científico. Laura Tarabella integrará la Comisión de Acreditación del organismo.