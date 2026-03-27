El CIN eligió a Bartolacci como presidente y declaró la "máxima alerta" en ciencia
Reunido en La Pampa, el plenario de rectores universitarios del país hizo una fuerte advertencia sobre salarios, reducción "inédita" de recursos y la situación "crítica" del sistema científico. Laura Tarabella integrará la Comisión de Acreditación del organismo.
Franco Bartolacci, de la UNR, reemplazará en la presidencia del CIN a Oscar Alpa, de La Pampa (a su lado). Foto: Gentileza CIN
En un contexto complejo -con nuevos paros que se avecinan-, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) renovó sus autoridades este viernes durante el 95° plenario realizado en La Pampa y eligió como presidente al rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci. En paralelo, el organismo -que nuclea a los rectores y rectoras de las universidades públicas argentinas- emitió dos declaraciones: una en la que se manifiesta en "máxima alerta" por la situación de la ciencia, y otra en la que advierte que la situación presupuestaria en el sistema universitario nacional "es crítica".
Durante el plenario también se designó como vicepresidente al rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres. Asimismo, se renovaron autoridades de comisiones internas: en ese esquema, la rectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Laura Tarabella, fue electa presidenta de la Comisión de Acreditación del CIN, un espacio clave para la evaluación y mejora de la calidad universitaria.
Tras la votación, Bartolacci asumió con un discurso atravesado por la preocupación por el momento que atraviesan las universidades. "Se nos viene un año bravo donde va a haber que trabajar mucho", advirtió a sus pares, en el encuentro que duró dos días y que fue transmitido por YouTube. Visiblemente emocionado, dijo que asumir el cargo es "un honor" que cumplirá "con responsabilidad".
En ese marco, sostuvo que el sistema universitario enfrenta "uno de los momentos más delicados desde la recuperación de la democracia", con trabajadores que perciben salarios "que son una miseria" y en un contexto de "destrato sistemático e injusto".
El nuevo titular del CIN remarcó, sin embargo, que el sostenimiento del sistema fue posible gracias a la articulación interna y el respaldo social. "Acá parece que pudieron con todo, pero con lo único que no se pudo aún es con el sistema universitario nacional", subrayó, y atribuyó esa resistencia "a la inteligencia de autoridades y de las comunidades universitarias y de los gremios, a la unidad que supimos custodiar y al abrazo solidario de la sociedad argentina".
El CIN aseguró que los salarios del sector tuvieron "una pérdida del orden del 32%". Foto: Gentileza CIN
Como hoja de ruta, Bartolacci planteó tres ejes que sintetizó en una consigna: "reclamar, reformar y resguardar, todo junto, todo al mismo tiempo y todo con la misma fuerza". En ese sentido, reclamó recomposición salarial, mayor presupuesto y mejores condiciones para el funcionamiento universitario, pero también insistió en la necesidad de transformar el sistema. "La universidad no puede seguir haciendo las mismas cosas en un mundo que cambia vertiginosamente", afirmó, en línea con el espíritu reformista histórico.
Por esta razón, hizo un llamado a la responsabilidad colectiva: "Tenemos un desafío generacional extraordinario: sostener en pie la universidad pública y la ciencia de la Nación hasta el próximo ciclo. Es una responsabilidad tan enorme que no hay derecho a fallar".
Laura Tarabella, rectora de la UNL, ocupará la Comisión de Acreditación del CIN Crédito: Guillermo Di Salvatore
Ante una reducción "inédita" de recursos
El CIN advirtió, en otra declaración publicada este viernes, que la situación presupuestaria del sistema universitario nacional es "crítica" y atraviesa "todas las dimensiones de los asuntos universitarios". Según detalló, las transferencias a las universidades registran una caída real acumulada "del 45,6% entre 2023 y 2026", lo que representa "una reducción inédita de los recursos disponibles para el funcionamiento" del sistema.
En materia salarial, el organismo señaló que el deterioro del poder adquisitivo es "igualmente relevante". Mientras los salarios aumentaron un 158% entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, la inflación acumulada alcanzó el 280%, lo que implica "una pérdida del orden del 32%". En términos concretos, el CIN indicó que esa caída equivale "a la pérdida de aproximadamente 7,3 salarios mensuales" y ubicó a los haberes universitarios en "su nivel más bajo de los últimos 23 años".
El informe también remarcó que el poder adquisitivo de los gastos de funcionamiento no superó "en ningún mes" el 64% del nivel de enero de 2023 y que actualmente se ubica "en torno al 40%", lo que implica haber perdido el equivalente a "casi 9 meses de transferencias" en comparación con el promedio previo.
Finalmente, el CIN advirtió que el ajuste impacta en áreas clave del sistema científico y universitario. Las partidas para ciencia y técnica se redujeron a un 38% de los niveles de 2023, las de extensión a apenas "1,02%", y las Becas Progresar a cerca del 26%, mientras que otras líneas vinculadas a infraestructura y acompañamiento estudiantil quedaron "en el 0%". En este contexto, subrayó que el recorte no solo afecta a las universidades, sino también a "líneas presupuestarias centrales para sostener el funcionamiento del sistema".
Este jueves y viernes, los rectores y rectoras de las universidades públicas argentinas se reunieron en La Pampa. Foto: Gentileza CIN
"Extrema preocupación" en ciencia
El CIN, junto a la Red Argentina de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt), publicaron -tras la primera sesión del jueves 26- una dura declaración en que la manifiestan su "extrema preocupación" y "máxima alerta" ante "la situación crítica y sin precedentes que atraviesa el sistema científico tecnológico del país".
En ese marco, los organismos pusieron el foco en el impacto del desfinanciamiento sobre universidades e institutos de investigación, donde se desarrolla la mayor parte de la producción científica del país. El documento advierte que la falta de recursos "compromete proyectos estratégicos, infraestructura, becas y carreras de posgrado", además de profundizar "la emigración de jóvenes investigadores por la falta de oportunidades y salarios adecuados".
"El sistema científico tecnológico nacional se vuelve incapaz de atraer y retener a sus jóvenes talentos -aseguran-, quienes se ven forzados a emigrar en busca de condiciones laborales y profesionales que hoy no encuentran en la Argentina. Esta pérdida no solo empobrece el presente: erosiona el futuro, porque acelera el envejecimiento de las plantas de investigación, desarticula grupos consolidados y priva al país de las y los investigadores más creativos, productivos y con mayor proyección".
Por esto, el CIN y la Raicyt exhortan a las autoridades nacionales a garantizar los niveles de financiamiento indispensables para preservar la continuidad del sistema científico tecnológico y asegurar el pleno funcionamiento de las universidades públicas y los institutos de investigación.