Medida nacional

Conflicto universitario: cómo impacta el paro de una semana en Santa Fe

El reclamo central es la aplicación de la Ley de Financiamiento y la recomposición salarial del sector. El Frente Sindical de las Universidades Nacionales lleva adelante la protesta en todo el país y anticipó que profundizará el plan de lucha si no hay respuesta del Gobierno nacional.