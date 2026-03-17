Conflicto universitario: cómo impacta el paro de una semana en Santa Fe
El reclamo central es la aplicación de la Ley de Financiamiento y la recomposición salarial del sector. El Frente Sindical de las Universidades Nacionales lleva adelante la protesta en todo el país y anticipó que profundizará el plan de lucha si no hay respuesta del Gobierno nacional.
Mayoría de aulas vacías en las distintas facultades de la UNL, aunque los edificios permanecen abiertos y con atención de Bedelía en algunos de ellas. Foto: Carolina Niklison
El conflicto en las universidades públicas se profundiza en todo el país y también tiene impacto en Santa Fe. Desde este lunes -día en que deberían haberse iniciado las clases- comenzó una semana de paro docente en las casas de estudio nacionales, mientras que el personal no docente inició un plan de lucha con huelgas de 24 horas para distintas fechas de marzo y abril.
La protesta forma parte de un plan nacional impulsado por federaciones docentes y no docentes que reclaman recomposición salarial, cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y convocatoria a paritarias, en un contexto de ajuste presupuestario. Según datos de algunos sindicatos, los salarios docentes perdieron un 34% de poder adquisitivo respecto de noviembre de 2023. Un profesor con dedicación simple y 10 años de antigüedad cobró en enero alrededor de $ 305.000 brutos, cifra que los gremios consideran insuficiente.
Según pudo relevar El Litoralen la ciudad de Santa Fe, el acatamiento de la medida de fuerza depende del nivel y la unidad académica. Por ejemplo, en el nivel inicial y la escuela primaria de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) sólo se plegaron a la medida de fuerza este lunes -en coincidente con los "no docentes"- mientras que el resto de la semana hay clases. En tanto, en la Secundaria de la UNL la mayoría de los docentes adhiere al paro. Un panorama similar se registra en la Escuela Granja de Esperanza y en la Escuela Industrial Superior, ambas de nivel medio.
En las facultades de las UNL, hay edificios que permanecen abiertos, con atención en áreas administrativas como Bedelía, pero con poca actividad áulica debido a la adhesión al paro, que depende de cada docente. Según el gremio Adul, el acatamiento "ronda entre el 80 y 90%" en las unidades académicas. Un puñado de estudiantes dando vueltas y alguna que otra aula con actividad se observaba este martes en Ciudad Universitaria.
Ciudad Universitaria desértica en una postal de este martes por la mañana. El gremio calcula el acatamiento entre "el 80 y el 90%" en los claustros de Santa Fe. Foto: Carolina Niklison
En el marco de la huelga convocada por Conadu Histórica, desde Adul ese realizó una jornada pública este lunes frente al Rectorado bajo la consigna "La universidad piensa y crea en la calle", con actividades abiertas para visibilizar el conflicto y trasladar el debate a la comunidad. Durante la semana proseguirán las actividades de visibilización.
Las entidades no descartan que el plan de lucha se extienda durante todo el cuatrimestre -con paros semanales- e incluya nuevas marchas federales en defensa de la universidad pública.
Sector de "no docentes" y la UTN
En tanto, los trabajadores no docentes nucleados en la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) -y a nivel local en Apul-, dispusieron paros de 24 horas en distintas fechas dentro de un plan de lucha nacional. Las medidas confirmadas son los días: el lunes 16 de marzo (que ya pasó), el 31 de marzo, y el 8, 17 y 23 de abril.
En la UNL, Apul también realiza asambleas y jornadas de visibilización en distintas dependencias, mientras que se prevén nuevas actividades frente a Rectorado el viernes.
Algunos estudiantes dando vueltas y pidiendo información en Fadu y Fhuc. Foto: Carolina Niklison
La protesta también alcanza a todas las facultades regionales de la UTN del país. La Federación de docentes tecnológicos (Fagdut) confirmó un paro nacional durante toda la semana, por lo que no habrá actividades académicas normales en las sedes. En la Facultad Regional Santa Fe, "el edificio se mantiene abierto y algunos docente dan clases", dijeron desde la institución.
Podría escalar
El Frente Sindical Universitario advirtió que el ciclo académico no podrá desarrollarse con normalidad si no hay respuestas del Gobierno nacional. Uno de los puntos en disputa gira en torno a la aplicación de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, que obliga a actualizar salarios, becas y presupuesto, pero cuya implementación sigue en discusión.
Los gremios docentes universitarios podrían profundizar el plan de lucha con nuevos paros y otra marcha federal. Foto: Manuel Fabatía
Esta norma fue aprobada por el Congreso e incluso sorteó el veto presidencial pero su implementación quedó en disputa judicial luego de que el Poder Ejecutivo suspendiera su aplicación. La Justicia ordenó cumplirla de manera inmediata, mientras que el Gobierno impulsó un proyecto alternativo que reduce la recomposición salarial prevista del 51% al 12,3% -que propone la iniciativa oficialista en tres cuotas (marzo, julio y septiembre)-, la cual ya fue rechazada por los sindicatos.
La iniciativa del Ejecutivo contempla la actualización de los gastos de funcionamiento si la inflación supera el 14,5%, pero no reconoce la pérdida de 2024. El proyecto de ley aún no tiene fecha para el debate.