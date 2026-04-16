El Centro de Analítica Económica y Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina (UCA) publicó el Índice de Incertidumbre Económica correspondiente a marzo de 2026, que registró un valor de 54.
Informe de la UCA: en marzo repuntó el Índice de incertidumbre económica
Mantiene la tendencia de febrero aunque sigue lejos del pico alcanzado en noviembre de 2023. Reforma laboral, debates legislativos, discusiones políticas y el dato de pobreza entre las razones de la cifra.
Esto significa que, en promedio, por cada 10.000 palabras en mensajes económicos se identificaron 54 palabras vinculadas con incertidumbre. Este aumento constituye un dato negativo ya que la incertidumbre está asociada a conductas defensivas, menores niveles de actividad y mayor volatilidad.
Dirigido por J. Daniel Aromí, este indicador resume las opiniones económicas transmitidas por comentarios en canales argentinos de la plataforma YouTube.
Análisis previos demuestran que esta metodología brinda información valiosa sobre el estado de la economía.
¿Qué pasó en marzo?
Como se dijo, en marzo, el índice que mide la incertidumbre se ubicó en 54.
En promedio, por cada 10.000 palabras en mensajes económicos, se identificaron 54 vinculadas con incertidumbre.
El dato del tercer mes del año confirma la suba observada en febrero.
Luego de los registros de diciembre de 2025 (49,6) y enero de 2026 (49,7), que habían marcado un descenso por debajo de la barrera de las 50 menciones, el indicador volvió a aumentar en febrero (53,3) y se ubicó en marzo en 54.
De este modo, el último dato disponible consolida un nivel algo más alto que el observado a fines del año pasado y comienzos de 2026, aunque todavía por debajo de varios registros de 2024 y de algunos meses de 2025.
Desde una perspectiva de más largo plazo, el nivel de marzo no luce especialmente elevado frente a los picos recientes de la serie (noviembre 2023), pero sí indica que la moderación observada hacia fines de 2025 fue parcial y de corta duración.
El indicador todavía se ubica en niveles elevados en términos históricos (el valor promedio 2015 fue de 37,5).
Las razones
Al examinar en detalle estos resultados, la UCA concluye en que se identificaron las preocupaciones que disparan este tipo de expresiones.
Para ello, se utilizaron grandes modelos de lenguaje para clasificar los mensajes que expresan incertidumbre económica.
Estas son las principales observaciones sobre las preocupaciones manifestadas en los últimos meses:
- En marzo de 2026, la composición de los temas que explican la incertidumbre económica muestra cambios respecto de enero, con un aumento del peso de la categoría política como tema más mencionado (31%). Este resultado está en línea con la intensa actividad legislativa de los últimos meses.
- También contribuyeron al debate público algunas discusiones vinculadas a la gestión de funcionarios del Ejecutivo.
- La categoría trabajo alcanzó 21% en marzo, manteniéndose elevada en relación con meses previos. Analizando la evolución en el último bimestre, se observó un aumento del peso relativo de este tema durante las semanas en las que se llevó adelante el debate en torno a la Ley de Modernización Laboral, que concentró gran parte de la discusión pública durante febrero.
- La categoría inestabilidad económica se ubica en 22%, por debajo de los valores de enero. Los datos semanales de febrero permiten suponer que la renuncia del director del INDEC, Marco Lavagna, y la postergación del nuevo IPC generaron un pico de interés sobre esta temática en inicios de febrero, que luego se fue disipando a lo largo del mes de marzo.
- La categoría pobreza recuperó peso, alcanzando 19,7% en marzo, lo que es consistente con la publicación del dato oficial del INDEC a fin de ese mes.
En conjunto, la estructura de marzo refleja una agenda pública marcada por la reforma del mercado de trabajo y los debates institucionales de febrero, que fueron cediendo protagonismo a lo largo del bimestre frente a las discusiones políticas y la publicación del dato de pobreza hacia el cierre del período.