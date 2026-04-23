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Cuándo se vuelve a reunir la Mesa Política del gobierno nacional

El encuentro se dará este viernes, en la semana que el presidente Javier Milei envió al Senado de la Nación la reforma electoral.

La Mesa Política y una costumbre casi semanal.La Mesa Política y una costumbre casi semanal.
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El Gobierno remitió este miércoles al Congreso el proyecto de Reforma Integral Electoral. Ingresó por el Senado con la firma del presidente Javier Milei a modo de preámbulo de lo que será la nueva reunión de la Mesa Política.

El grupo reducido de funcionarios oficialistas de la línea más cercana al presidente ya ha reemplazado en prioridad a las reuniones de Gabinete, priorizando el plano parlamentario.

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El encuentro que será encabezado por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia,servirá para ajustar la ambiciosa agenda libertaria en el Congreso y comenzar a ver las distintas estrategias para reunir apoyos.

El oficialismo se encargó de colocar en discusión una nueva Ley de Salud Mental, una Ley contra el Fraude por Pensiones por Invalidez y La Ley Hojarasca. Pero no está conforme y apuesta a aprobar en los próximos meses cambios en el Código Penal y una reforma electoral que trastocará de plano el sistema.

adorni karina mileiManuel Adorni y el apoyo de Karina Milei.

Además, queda en el radar oficial la necesidad por buscar votos, que todavía no están firmes. Sobre todo, del lado de fuerzas aliadas en el Parlamento como el PRO y el MID que colocaron cuestionamientos por la continuidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El funcionario es uno de los integrantes de esta mesa política que desde el escándalo que protagonizó, a raíz de sus viajes privados, sumó varios encuentros para mostrar actividad. Y correr el foco de la agenda pública, supedita a la situación judicial del ministro coordinador.

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En el último, ocurrido el viernes pasado, los integrantes de este cónclave confirmaron el envío, mediante el Senado, de la modificación a la Ley de Salud Mental y la Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez.

Quiénes estarán presentes

En la última ocasión estuvieron el ministro del Interior, Diego Santilli; pero además de la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; Karina Milei, presidenta del partido, y Santiago Caputo, asesor presidencial, y Adorni también fueron de la partida.

Si bien no hay una lista completa de asistentes, se presume cierta complejidad ante la presencia en simultáneo de dos grupos oficialistas que han protagonizado cruces a través de las redes sociales.

Reforma electoral

El gobierno del presidente Javier Milei envió este miércoles al Senado de la Nación un proyecto que plantea cambios estructurales en el sistema político argentino.

Entre los puntos centrales del proyecto se encuentra la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), mediante la derogación del régimen vigente, junto con una serie de modificaciones en la Ley de Partidos Políticos que refuerzan los requisitos de afiliación, funcionamiento y reconocimiento de las agrupaciones.

(260227) -- BUENOS AIRES, 27 febrero, 2026 (Xinhua) -- Senadores participan durante la sesión donde se debate el proyecto de Ley de Modernización Laboral, en el Congreso Nacional, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, el 27 de febrero de 2026. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (rtg) (ra) (vf)Cámara de Senadores de la Nación. Crédito: Xinhua/Martín Zabala

Además, el proyecto incorpora el criterio de “Ficha Limpia”, que impediría ser candidatos a quienes tengan condenas confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos, y establece nuevas condiciones para la oficialización de listas y la presentación de candidaturas en elecciones nacionales.

El texto también introduce cambios en el financiamiento de la política, con nuevas reglas sobre aportes públicos y privados, controles más estrictos y límites a las contribuciones, en el marco de una reforma que apunta a redefinir el funcionamiento del sistema electoral en su conjunto.

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