Basílica de Luján

Adorni y Kicillof coincidieron en la misa por el Papa Francisco ante la ausencia de Villarruel

A un año del fallecimiento del Papa Francisco, la Basílica de Luján fue el escenario de un homenaje que logró lo impensado: sentar en el mismo templo a las caras más visibles del oficialismo nacional y del kirchnerismo bonaerense. Sin embargo, el faltazo de la Vicepresidenta, en medio de tensiones internas, se robó el protagonismo de la jornada.