La mirada desde Santa Fe

Olidio Panigo recordó a Francisco: “Nos llevaba en el corazón”

En diálogo con Primera Mañana por CyD Litoral, el sacerdote evocó la figura de Francisco a un año de su fallecimiento y destacó su cercanía con la gente, su mirada sobre los más vulnerables y el fuerte vínculo que mantuvo con Santa Fe.