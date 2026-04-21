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A un año de la muerte del Papa Francisco, su legado sigue marcando a la Iglesia y al mundo

Doce meses después de su fallecimiento, la impronta de Jorge Bergoglio continúa presente en el escenario religioso, social y geopolítico. Las reformas que impulsó, las tensiones que dejó abiertas y su influencia moral sobre los grandes debates globales mantienen vigente una figura que aún ordena discusiones dentro y fuera del Vaticano.

La figura de Francisco continúa siendo referencia ineludible dentro de la Iglesia. Foto: ReutersLa figura de Francisco continúa siendo referencia ineludible dentro de la Iglesia. Foto: Reuters
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Hay liderazgos que terminan con una gestión. Otros, en cambio, continúan moldeando el presente aun después de la ausencia física. Eso ocurre con la figura de Francisco. A un año de su fallecimiento, su nombre sigue atravesando debates que van desde el futuro de la Iglesia Católica hasta la desigualdad, la crisis migratoria y el rol moral de las instituciones en el siglo XXI.

Durante más de una década, el pontífice argentino impulsó una transformación profunda dentro del Vaticano. Su prioridad fue acercar la Iglesia a los sectores históricamente relegados: los pobres, los migrantes, los excluidos y quienes se sentían lejos de la institución. Esa decisión no solo redefinió la agenda pastoral, sino que también expuso tensiones internas que aún permanecen abiertas.

Una estructura en debate permanente

Más que una reforma aislada, Francisco dejó en marcha una dinámica de cambio. Bajo su conducción, la Iglesia dejó de presentarse como un bloque monolítico para mostrarse como un espacio en permanente discusión. La transparencia financiera, el abordaje de los abusos y la apertura hacia nuevos desafíos sociales marcaron un rumbo que todavía busca consolidarse.

Pallbearers carry the coffin of Pope Francis inside the Papal Basilica of Saint Mary Major (Santa Maria Maggiore) during his funeral, in Rome, Italy, April 26, 2025. REUTERS/Alkis KonstantinidisA un año de su partida, su legado sigue presente en la Argentina y en el mundo. Foto: Reuters

Sin embargo, muchas de esas transformaciones quedaron inconclusas. Algunas avanzaron con fuerza; otras encontraron resistencias en los sectores más conservadores. Esa convivencia entre apertura y tensión es, quizás, una de las marcas más visibles del legado que dejó el Papa argentino. Hoy, el gran interrogante es cómo continuará ese proceso sin la figura que lo impulsó.

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La ausencia de Francisco no clausuró la discusión sobre el futuro de la Iglesia. Por el contrario, la profundizó. El debate sobre el perfil institucional, la relación con las nuevas generaciones y el lugar frente a los conflictos contemporáneos continúa siendo uno de los ejes centrales dentro del Vaticano y en la comunidad católica global.

La huella que excedió al Vaticano

La influencia de Francisco no se limitó al plano religioso. Su voz tuvo peso específico en la política internacional. Sus intervenciones sobre desigualdad, cambio climático, guerras, migraciones y exclusión social lo convirtieron en una referencia ética de alcance global, capaz de interpelar a gobiernos, organismos internacionales y actores económicos.

Pope Francis stands as he delivers his traditional Christmas Day Urbi et Orbi message to the city and the world from the main balcony of St. Peter's Basilica at the Vatican, December 25, 2023. Vatican Media/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.Las reformas impulsadas durante su pontificado aún generan debate dentro del Vaticano. Foto: Reuters

Ese posicionamiento lo volvió una figura incómoda para distintos sectores de poder, pero al mismo tiempo consolidó una imagen de liderazgo moral pocas veces vista en las últimas décadas. Habló de pobreza en medio de un sistema global cada vez más desigual y cuestionó estructuras económicas que, según su mirada, profundizaban la exclusión.

En Argentina, su figura mantiene una relación singular con la opinión pública. Fue el primer Papa surgido del país, pero también uno cuya ausencia física durante su pontificado alimentó lecturas contrapuestas. Admiración, debate, tensiones políticas y una permanente referencia simbólica siguen rodeando su nombre en el escenario nacional.

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A un año de su muerte, el legado de Francisco no se mide solo por las reformas concretas que impulsó, sino por las preguntas que dejó abiertas. El futuro de la Iglesia, su rol frente a las crisis globales y la vigencia de una voz moral con capacidad de influir en la agenda pública siguen siendo parte de una herencia que permanece viva.

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