Mensaje

A un año de la muerte del Papa Francisco, su legado sigue marcando a la Iglesia y al mundo

Doce meses después de su fallecimiento, la impronta de Jorge Bergoglio continúa presente en el escenario religioso, social y geopolítico. Las reformas que impulsó, las tensiones que dejó abiertas y su influencia moral sobre los grandes debates globales mantienen vigente una figura que aún ordena discusiones dentro y fuera del Vaticano.