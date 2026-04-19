La Plaza de Mayo volvió a convertirse este sábado en el escenario de una postal histórica. A un año de la muerte del Papa Francisco, miles de personas se congregaron frente a la Casa Rosada para participar de un homenaje multitudinario que tuvo como figura central al sacerdote y DJ portugués Guilherme Peixoto, conocido en todo el mundo por fusionar fe, música electrónica y mensajes espirituales.
El sacerdote DJ encabezó un emotivo tributo al Papa Francisco
A un año del fallecimiento del pontífice argentino, miles de personas se congregaron frente a la Casa Rosada para un tributo que fusionó espiritualidad, emoción colectiva y música electrónica.
Desde las primeras horas de la jornada, la zona del microcentro porteño comenzó a poblarse de asistentes que llegaron con banderas imágenes del pontífice argentino.. El espectáculo, gratuito y abierto al público, generó una convocatoria que superó las previsiones iniciales y obligó a desplegar un importante operativo de tránsito y restricciones vehiculares en los alrededores de la plaza.
La presentación se desarrolló en un clima de profunda emoción colectiva. Antes del inicio del set, las pantallas gigantes instaladas frente a la Casa Rosada proyectaron imágenes de Francisco en distintos momentos de su pontificado: sus viajes pastorales, encuentros multitudinarios, discursos sobre la paz y la inclusión social..
El tributo fue organizado por la Asociación Civil Miserando y buscó proponer una manera diferente de recordar el legado del primer Papa argentino, acercando su mensaje a nuevas generaciones mediante un lenguaje contemporáneo y masivo.
Música, fe y emoción en el corazón político del país
Vestido con sotana y ubicado detrás de una consola montada sobre el escenario principal, Guilherme Peixoto desplegó un set que combinó bases electrónicas, sonidos ambientales, campanas litúrgicas y fragmentos de textos religiosos y discursos del papa Francisco.
La propuesta, que ya recorrió escenarios internacionales y ganó notoriedad tras su participación en eventos como la Jornada Mundial de la Juventud, encontró en Plaza de Mayo un marco profundamente simbólico.
No fue un recital tradicional ni una ceremonia religiosa convencional. La atmósfera combinó silencio respetuoso, ovaciones espontáneas y momentos de introspección, con miles de personas acompañando desde el suelo con luces encendidas y aplausos sostenidos.
Cada intervención sonora estuvo atravesada por referencias al mensaje pastoral de Francisco: la cercanía con los más vulnerables, la fraternidad entre pueblos y la necesidad de construir puentes en tiempos de fragmentación social.
La elección de Plaza de Mayo no fue casual. El espacio, cargado de historia política e institucional, funcionó como un escenario de enorme peso simbólico para recordar al pontífice que marcó una época dentro y fuera de la Iglesia.
Un tributo pensado para las nuevas generaciones
La presencia del llamado “cura DJ” aportó una impronta singular al homenaje. Lejos de los formatos clásicos, el evento apostó por una estética contemporánea capaz de dialogar con públicos jóvenes sin perder la dimensión espiritual del encuentro.
Ese cruce entre música electrónica y religiosidad es justamente la marca distintiva de Peixoto, quien se consolidó como una figura única dentro del mundo católico al proponer nuevas formas de evangelización y expresión de la fe.
La convocatoria tuvo un fuerte impacto también en redes sociales, donde imágenes y videos del evento comenzaron a circular desde temprano, amplificando el alcance del homenaje y multiplicando la repercusión más allá de Buenos Aires.
Muchos de los asistentes destacaron el carácter emotivo del encuentro y la potencia simbólica de recordar a Francisco desde un formato innovador, capaz de interpelar sensibilidades diversas.
El legado de Francisco, presente en cada imagen
Mientras avanzaba el espectáculo, las pantallas continuaron mostrando momentos icónicos del pontificado: su elección en 2013, sus visitas a cárceles, hospitales y villas, y sus discursos más recordados sobre justicia social y diálogo interreligioso.
La multitud respondió con aplausos, cánticos y momentos de silencio, en una escena que combinó recogimiento y celebración.
A un año de su fallecimiento, la figura de Francisco volvió a ocupar el centro de la escena pública argentina, esta vez desde una propuesta cultural y espiritual que buscó homenajear su legado desde otros lenguajes.
En el corazón político del país, la música y la memoria se unieron en una noche que quedará grabada entre las postales más impactantes de este primer aniversario.