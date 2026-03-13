El primer "recen por mí"

El día que el mundo miró a la Argentina: a 13 años de la elección del Papa Francisco

Aquel 13 de marzo de 2013, la fumata blanca en la Capilla Sixtina no solo anunció a la nueva autoridad eclesiástica, sino el inicio de una era marcada por la humildad y la periferia. Jorge Bergoglio, el arzobispo que viajaba en subte, se convertía en el primer Pontífice latinoamericano de la historia.