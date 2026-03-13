El día que el mundo miró a la Argentina: a 13 años de la elección del Papa Francisco
Aquel 13 de marzo de 2013, la fumata blanca en la Capilla Sixtina no solo anunció a la nueva autoridad eclesiástica, sino el inicio de una era marcada por la humildad y la periferia. Jorge Bergoglio, el arzobispo que viajaba en subte, se convertía en el primer Pontífice latinoamericano de la historia.
Aquel 13 de marzo de 2013 no fue solo el comienzo de un papado, sino el punto de partida de una transformación que buscó derribar muros y construir puentes en un mundo fragmentado. REUTERS/Dylan Martinez
Eran las 15:06 en la Argentina cuando el humo blanco comenzó a brotar de la chimenea más famosa del mundo. Tras la histórica renuncia de Benedicto XVI, el Colegio Cardenalicio había tomado una decisión que cambiaría el curso de la Iglesia Católica para siempre. Minutos después, el cardenal protodiácono Jean-Louis Tauran pronunciaba las palabras que paralizaron al país: "Habemus Papam... Georgium Marium Bergoglio".
Hoy, al cumplirse 13 años de aquel acontecimiento, el legado de Francisco —el nombre que eligió en honor a los pobres de Asís— resuena con la misma fuerza que su primer saludo desde el balcón de la Basílica de San Pedro: "Recen por mí".
El cónclave de la sorpresa
La elección de Jorge Mario Bergoglio fue, para muchos analistas, una sorpresa absoluta. Si bien su nombre había sonado en el cónclave de 2005, para 2013 se lo consideraba un candidato con menos chances debido a su edad. Sin embargo, su discurso durante las congregaciones generales previas, donde llamó a una Iglesia "en salida" que no fuera autorreferencial, cautivó a los purpurados.
La imagen de un joven Bergoglio cuando fue maestrillo en el Colegio Inmaculada.
En la quinta votación del segundo día, el argentino alcanzó los 77 votos necesarios (finalmente obtuvo 85). Se convirtió así en el primer Papa jesuita, el primero proveniente del continente americano y el primero no europeo en más de 1.200 años.
A lo largo de estos 13 años, el pontificado de Francisco se ha caracterizado por una profunda reforma de la Curia Romana y un enfoque inquebrantable en la justicia social y la ecología integral. Documentos como la encíclica Laudato si’ (sobre el cuidado de la "casa común") y Fratelli tutti (sobre la fraternidad humana) han marcado su agenda internacional.
Desde Santa Fe, una provincia con fuerte arraigo católico y estrechos vínculos con la labor jesuítica, la figura de Francisco siempre ha tenido una relevancia especial. Su paso por el Colegio de la Inmaculada Concepción como "maestrillo" en la década del 60 dejó huellas que los santafesinos recuerdan con orgullo cada aniversario.
El fallecimiento de Francisco marcó el fin de una era para la Iglesia Católica, pero dio inicio a la dimensión histórica de su figura. (Xinhua/Alberto Lingria)
Un legado que trasciende su tiempo
El fallecimiento de Francisco marcó el fin de una era para la Iglesia Católica, pero dio inicio a la dimensión histórica de su figura. Aquel 13 de marzo de 2013 no fue solo el comienzo de un papado, sino el punto de partida de una transformación que buscó derribar muros y construir puentes en un mundo fragmentado.
Hoy, a 13 años de aquel histórico "Habemus Papam", la Argentina y el mundo ya no esperan un viaje apostólico, sino que se detienen a reflexionar sobre sus enseñanzas. Su llamado a cuidar la "Casa Común" y su insistencia en mirar a las periferias permanecen como una hoja de ruta para las futuras generaciones. Santa Fe, que lo cobijó en sus años de formación jesuita, lo recuerda hoy no solo como el Sumo Pontífice, sino como el hombre que, desde el fin del mundo, logró que el mensaje del Evangelio recuperara su sencillez original.