Entrevista al arzobispo de Santa Fe

A un año de la muerte de Francisco: la cercanía como legado, en la memoria de Mons. Fenoy

El arzobispo evoca la figura de Jorge Bergoglio desde su paso por Santa Fe y resume el núcleo de su legado en una de sus enseñanzas más insistentes: “La escucha es el primer paso”, como punto de partida de un camino que propone discernir y encontrarse con el otro. La trascendental anécdota íntima de cuando con 18 años orientó su vocación espiritual.